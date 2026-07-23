Hơn 61.000 CĐV Argentina đòi đá lại chung kết World Cup 2026: Nỗi đau và sự phản kháng tuyệt vọng Sau thất bại trước Tây Ban Nha tại New York, làn sóng phản đối trọng tài Slavko Vinčić bùng nổ khi hàng chục nghìn người hâm mộ Argentina ký đơn yêu cầu FIFA tổ chức lại trận đấu.

Trận chung kết World Cup 2026 tại New York vào ngày 20/7 đã khép lại với vinh quang thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ Argentina, dư âm của thất bại không chỉ dừng lại ở nỗi buồn mất cúp. Một làn sóng phản đối mạnh mẽ đã bùng phát trên không gian mạng, phản ánh sự uất ức về những quyết định được cho là thiếu công bằng trong trận cầu quan trọng nhất hành tinh.

Chiến dịch trực tuyến và 61.500 chữ ký

Chỉ một thời gian ngắn sau tiếng còi mãn cuộc, một chiến dịch trực tuyến đã được phát động trên nền tảng Change.org với mục tiêu duy nhất: yêu cầu FIFA tổ chức đá lại trận chung kết. Tính đến thời điểm hiện tại, bản kiến nghị đã nhanh chóng thu hút hơn 61.500 chữ ký và con số này vẫn tiếp tục tăng lên.

Làn sóng kiến nghị bùng nổ sau thất bại tại chung kết World Cup 2026

Nội dung đơn kiến nghị tập trung vào việc yêu cầu FIFA xem xét lại toàn bộ diễn biến trận đấu. Đối với nhiều cổ động viên Argentina, thất bại này không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn liên quan đến những tác động ngoại cảnh mà họ cho là đã bóp méo kết quả cuối cùng. Đây được xem là một trong những phản ứng mạnh mẽ nhất của người hâm mộ trong lịch sử các kỳ World Cup gần đây.

Tâm điểm chỉ trích: Trọng tài Slavko Vinčić

Người khởi xướng chiến dịch, cổ động viên Gisela Sánchez, đã trực tiếp đặt dấu hỏi về năng lực và sự công tâm của trọng tài người Slovenia, ông Slavko Vinčić. Trong đơn kiến nghị, Sánchez khẳng định một số quyết định của vị vua áo đen này đã làm thay đổi cục diện trận đấu theo hướng bất lợi cho Argentina.

Công tác điều hành của trọng tài Slavko Vinčić trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Argentina

Mặc dù đưa ra những cáo buộc gay gắt về các sai phạm trong công tác điều hành, bản kiến nghị lại thiếu đi những bằng chứng kỹ thuật cụ thể hoặc các phân tích pháp lý dựa trên luật thi đấu của IFAB. Do đó, giới chuyên môn nhận định đây chủ yếu là nơi để người hâm mộ giải tỏa cảm xúc và thể hiện quan điểm cá nhân hơn là một văn bản có sức nặng thay đổi kết quả chính thức.

Thực tế nghiệt ngã và tiền lệ tại World Cup 2026

Dưới góc độ pháp lý, cơ hội để FIFA chấp thuận yêu cầu này gần như bằng không. Theo quy định hiện hành, kết quả một trận đấu đã được công bố chính thức chỉ có thể thay đổi trong những trường hợp cực kỳ đặc thù, thường liên quan đến sai phạm nghiêm trọng về tư cách cầu thủ hoặc dàn xếp tỷ số có bằng chứng xác thực. Các bản kiến nghị trên Change.org hoàn toàn không có giá trị ràng buộc đối với các quyết định của FIFA.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên World Cup 2026 chứng kiến những chiến dịch như thế này. Sau trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha, hơn 82.000 người hâm mộ quốc gia hình lục lăng cũng từng ký đơn đòi đá lại do tranh cãi về một quả phạt đền. Kết quả cuối cùng vẫn được giữ nguyên, cho thấy sự cứng rắn của ban tổ chức trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu.

Bất chấp những nỗ lực phản kháng đầy vô vọng trên mạng xã hội, tại quê nhà Argentina, hàng nghìn cổ động viên vẫn xuống đường để tri ân các cầu thủ. Dù không thể bảo vệ thành công ngôi vương, hành trình tiến vào trận chung kết lần thứ hai liên tiếp vẫn là một thành tựu đáng tự hào, minh chứng cho vị thế của bóng đá xứ sở Tango trên bản đồ thế giới.