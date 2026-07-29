Nhịp cầu nhân ái Hơn 7,8 tỷ đồng hỗ trợ mổ tim và phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em nghèo Lâm Đồng Ngày 29/7, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận khoản tài trợ trị giá 7,83 tỷ đồng từ Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ). Nguồn kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh và phẫu thuật chỉnh hình cơ - xương - khớp cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận khoản tài trợ trị giá 7,83 tỷ đồng từ Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ)



Đây là năm thứ 14 liên tiếp Tổ chức Children Action đồng hành cùng Hội Bảo trợ Lâm Đồng trong hành trình mang lại sự sống và nụ cười cho trẻ em yếu thế. Sự hỗ trợ kiên trì và bền bỉ này đã mở ra tương lai tươi sáng cho hàng trăm gia đình bệnh nhi nghèo.

Đến nay, gần 2.000 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được phẫu thuật thành công, mang lại cơ hội có một trái tim khỏe mạnh. Kết quả này là thành quả của sự chung tay giữa Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ), Quỹ VinaCapital (Hoa Kỳ), Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, Quỹ Hiểu về Trái tim cùng sự đồng hành của các mạnh thường quân và hội viên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức từ thiện, tấm lòng nhân ái của các nhà tài trợ cùng đội ngũ y bác sĩ tận tâm đã đem lại sự hồi sinh kỳ diệu cho nhiều trẻ em nghèo. Nhờ những nguồn tài trợ đong đầy yêu thương, nhiều em nhỏ đã vượt qua ranh giới sinh tử, tiếp tục vững bước học tập và trưởng thành.