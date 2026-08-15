Kinh tế Hơn 70 cán bộ Hợp tác xã tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát tại Lâm Đồng Ngày 15/8, tại phường Phan Thiết (Lâm Đồng), Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực kiểm soát cho cán bộ HTX và triển khai các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể, HTX.

Hơn 70 học viên là cán bộ quản lý, ban kiểm soát và kiểm soát viên, thành viên các HTX, Liên minh HTX tỉnh tham gia tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 70 học viên là cán bộ quản lý (Hội đồng quản trị, giám đốc), ban kiểm soát và kiểm soát viên, thành viên các HTX, Liên minh HTX trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phan Đình Khiêm phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Phan Đình Khiêm nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sau sáp nhập, Lâm Đồng mới có 1.223 HTX đang hoạt động, trong đó có đến 970 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc sáp nhập, giúp tỉnh mới có dư địa để hình thành các chuỗi liên kết giá trị cao, giúp khắc phục tình trạng HTX quy mô nhỏ, hoạt động manh mún cục bộ trước đây.

Việc tập huấn nhằm cập nhật các chủ trương chính sách mới liên quan đến Kinh tế tập thể sẽ giúp đội ngũ cán bộ HTX có tư duy quản trị mới, chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua lớp tập huấn, các cán bộ quản lý, kiểm soát viên chuyên trách tại các HTX được nâng cao trình độ nghiệp vụ

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chủ động tiếp thu kiến thức mới để vận dụng hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung cơ bản và những điểm mới nổi bật của Luật HTX năm 2023; triển khai Nghị quyết 20 - NQ/TW, Nghị quyết 19 - NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về kinh tế tập thể giai đoạn 2026 - 2030. Ngoài ra, các học viên còn được cập nhật các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Lâm Đồng.

Các học viên còn được cập nhật các kiến thức về kiểm soát nội bộ; quy trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và kỹ năng quản trị rủi ro trong HTX.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh đang phổ biến các nội dung đến các học viên

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ quản lý, kiểm soát viên chuyên trách tại các HTX được nâng cao trình độ nghiệp vụ, có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế hoạt động của các HTX. Qua đó, giúp các HTX thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 15 - 16/8/2026.