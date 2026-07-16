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    Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về

    Dương Linh 16/07/2026 16:19

    Những hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ hơn nửa thế kỷ đang trở thành cầu nối giúp xác minh người có công, kết nối thân nhân và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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    Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện bảo quản hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B thuộc 89 tỉnh, thành phố (theo địa giới hành chính các thời kỳ giai đoạn 1945-1975). Đây là nguồn tư liệu đặc biệt phục vụ xác minh thông tin liệt sĩ, người có công và kết nối thân nhân. Đến nay, nhiều hồ sơ đã được số hóa, hàng trăm kỷ vật được trao trả cho chủ nhân và gia đình, góp phần lan tỏa ý nghĩa của công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa./.

    Theo www.vietnamplus.vn
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    Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ

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          Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về
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