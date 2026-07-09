Hỗn loạn ngoài sân cỏ World Cup 2026: Từ màn ẩu đả của fan Mexico đến xô xát trên khán đài World Cup 2026 đang đối mặt với bài toán an ninh nghiêm trọng khi hàng loạt vụ bạo lực giữa cổ động viên Mexico, Anh và Argentina bùng phát từ đường phố vào tận khán đài.

World Cup 2026 không chỉ nóng bởi những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở mà còn bị phủ bóng bởi những hình ảnh xấu xí ngoài sân cỏ. Trong bối cảnh sức nóng của giải đấu lên đến đỉnh điểm, sự thất vọng và phấn khích quá đà đã biến thành những cuộc hỗn chiến, đe dọa trực tiếp đến tinh thần thể thao cao thượng mà FIFA luôn hướng tới.

Sự thất vọng biến thành bạo lực tại Riverside

Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra ngay sau thất bại sát nút 2-3 của tuyển Mexico trước đội tuyển Anh tại vòng 1/8. Tại Riverside (California, Mỹ), bầu không khí lễ hội nhanh chóng biến thành bạo lực khi một nhóm nữ cổ động viên Mexico lao vào ẩu đả dữ dội bên ngoài một quán cà phê địa phương.

Đoạn video ghi lại cho thấy những người phụ nữ trong trang phục áo đấu Mexico đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến màn xô xát khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp vất vả mới có thể giải tán. Áp lực tâm lý từ việc đội nhà bị loại sớm được cho là ngòi nổ chính dẫn đến sự bộc phát này.

Các cô gái Mexico ẩu đả trên đường phố

Hỗn chiến ném ghế bên trong quán bar

Cùng thời điểm đó, một vụ việc nghiêm trọng khác xảy ra bên trong một quán bar, nơi các cổ động viên Anh và Mexico đang cùng theo dõi trận đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc khẳng định chiến thắng cho "Tam Sư", xung đột đã nổ ra giữa hai nhóm người hâm mộ.

Các nhân chứng cho biết, không chỉ dừng lại ở những cú đấm, các bên còn sử dụng ghế ngồi và các vật dụng trong quán làm hung khí ném vào nhau. Sự việc khiến nhiều khách hàng có mặt phải bỏ chạy trong hoảng loạn để tránh thương vong.

Fan Mexico và Anh ném cả ghế vào nhau

Hành vi phi thể thao trên khán đài trận Argentina và Ai Cập

Bạo lực không chỉ dừng lại ở các địa điểm xem bóng đá công cộng mà còn len lỏi vào tận các sân vận động. Trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập, một bộ phận người hâm mộ đội bóng xứ Tango đã có những hành động gây phẫn nộ.

Ngay sau khi Argentina ghi bàn, thay vì ăn mừng văn minh, một nhóm CĐV đã ném cốc và lon bia về phía khu vực của người hâm mộ Ai Cập. Kèm theo đó là những lời lẽ xúc phạm nhắm vào đối thủ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn ngay trên khán đài vốn được coi là khu vực an toàn nhất của giải đấu.

Fan Argentina hùng hổ sau trận đấu

Sự thất vọng của các cổ động viên Ai Cập là điều dễ hiểu khi họ khẳng định đã cổ vũ rất ôn hòa suốt trận. Những sự cố liên tiếp này đang đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý an ninh của nước chủ nhà và FIFA. Cộng đồng bóng đá quốc tế hiện đang kêu gọi các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm việc cấm đến sân vĩnh viễn đối với những cá nhân có hành vi quá khích, nhằm trả lại sự trong sạch cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.