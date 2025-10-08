Một đại lý chuyên nhập khẩu xe máy tại khu vực phía Nam mới đây đã tiết lộ đang chuẩn bị mang về Việt Nam mẫu xe côn tay Honda CG150 – chiếc xe sở hữu thiết kế cổ điển hiếm gặp, khác biệt so với các mẫu xe phổ thông hiện nay.

Honda CG150 là sản phẩm do liên doanh Atlas Honda tại Pakistan sản xuất. Đây là mẫu xe mang phong cách retro, với thiết kế đậm chất hoài cổ, nhắm đến nhóm người dùng yêu thích phong cách xe những năm 2000.

Trước đó, thị trường Việt Nam từng ghi nhận sự xuất hiện của mẫu Honda CGX150 – một mẫu xe cũng mang kiểu dáng cổ điển nhưng được sản xuất bởi liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc. Dù có phần tên gọi tương đồng, nhưng CG150 và CGX150 lại là hai mẫu xe hoàn toàn khác biệt về nguồn gốc sản xuất lẫn thiết kế.

Theo thông tin từ Atlas Honda, CG150 được trang bị động cơ SOHC 4 thì, dung tích 150cc. Công suất đầu ra đạt 8,75 kW (11,73 mã lực) tại 7.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 12,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Các thông số này khi so với Honda Winner X (150cc, DOHC, 15,42 mã lực / 13,5 Nm) thì có phần khiêm tốn, nhưng CG150 lại ghi điểm ở những yếu tố khác.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của mẫu xe này là bình xăng dung tích lớn, lên tới 11,4 lít. Với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 2,82L/100km, xe có thể di chuyển quãng đường lên đến 404 km chỉ với một lần đổ xăng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ CG150 sử dụng chế hòa khí hay hệ thống phun xăng điện tử – điều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành và bảo trì, đặc biệt nếu sử dụng bơm điện tử thì không nên để xe cạn xăng hoàn toàn.

Về hộp số, CG150 sử dụng hộp số tay 5 cấp – điều khá lạ trong bối cảnh phần lớn các mẫu xe côn tay Honda tại Việt Nam (cả chính hãng và nhập khẩu) đều dùng hộp số 6 cấp. Thiết lập này có thể khiến một số người dùng liên tưởng đến dòng xe địa hình như Honda CRF150L.

Ngoại hình Honda CG150 đậm chất cổ điển với cụm đèn pha LED tròn, đèn hậu vuông, yên xe kiểu "bánh mì" và đồng hồ cơ đôi. Tổng thể thiết kế thậm chí còn cổ điển hơn cả CGX150, đồng thời khác biệt rõ rệt với các mẫu xe hiện hành của Honda Việt Nam. Dù mang phong cách hoài cổ, CG150 vẫn có trang bị hiện đại như bộ mâm nhôm đúc đa chấu thay vì vành nan hoa.

Hiện tại, xe có ba tùy chọn màu sắc: xanh lá đậm, đỏ, và đen phối xám. Một điểm cộng khác là hệ thống phanh kết hợp CBS (Combi Brake System), giúp phân bổ lực phanh đều giữa bánh trước và sau, từ đó tăng độ an toàn khi phanh gấp.

Honda CG150 có trọng lượng khô 118 kg, chiều cao yên 773 mm, khoảng sáng gầm 171 mm. Với thông số này, xe phù hợp với người có chiều cao từ 1,60 m trở lên, dễ dàng kiểm soát và điều khiển trong đô thị.

Hiện đơn vị nhập khẩu vẫn chưa công bố thời điểm xe chính thức có mặt tại Việt Nam cũng như giá bán cụ thể. Tuy nhiên, theo mức giá quy đổi hiện tại, Honda CG150 sẽ rơi vào khoảng 42 triệu đồng – một mức giá khá hấp dẫn đối với một mẫu xe nhập khẩu mang phong cách cổ điển.