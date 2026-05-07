Honda City 2026: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, giá từ 499 triệu đồng Honda City 2026 duy trì sức hút trong phân khúc sedan hạng B nhờ gói an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn và chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mẫu xe kết hợp tối ưu giữa không gian rộng rãi, vận hành bền bỉ và công nghệ hỗ trợ lái hiện đại.

Honda City là mẫu sedan hạng B có lịch sử lâu đời, xuất hiện lần đầu từ năm 1981. Sau giai đoạn tập trung cho thị trường Đông Nam Á từ năm 1996, mẫu xe này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột doanh số của Honda nhờ cảm giác lái thú vị và không gian tối ưu.

Giá xe Honda City và chương trình ưu đãi tháng 7/2026

Trong tháng 7/2026, Honda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe City, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí lăn bánh. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản chính: G, L và RS, đi kèm 6 lựa chọn màu sắc ngoại thất đa dạng.

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi Honda City G 499 575 565 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City L 539 619 609 Tặng 100% lệ phí trước bạ Honda City RS 569 653 642 Tặng 100% lệ phí trước bạ

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Ngôn ngữ thiết kế Solid Wing Face hiện đại

Honda City 2026 tuân thủ triết lý thiết kế "Đôi cánh – Solid Wing Face" đặc trưng, mang lại diện mạo khỏe khoắn và thể thao. Phiên bản nâng cấp tập trung vào các chi tiết tinh tế như lưới tản nhiệt kiểu tổ ong sơn đen bóng, cản trước và sau được tạo hình khuếch tán để tăng vẻ cứng cáp.

Kích thước tổng thể của xe đạt 4.580 x 1.748 x 1.467 mm (riêng bản RS dài 4.589 mm), cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm, đảm bảo không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Hệ thống chiếu sáng trên bản RS sử dụng công nghệ full LED hiện đại, trong khi các bản thấp hơn dùng đèn Halogen kết hợp dải LED chạy ban ngày.

Không gian nội thất tối ưu và tiện nghi

Khoang cabin của Honda City 2026 được đánh giá cao về sự thực dụng. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối đa phương tiện. Phiên bản L và RS được nâng cấp với ghế bọc da sang trọng, trong khi bản G sử dụng ghế nỉ. Đáng chú ý, bản RS còn tích hợp hệ thống Honda Connect, cho phép quản lý xe qua điện thoại thông minh.

Tiện nghi hàng sau vẫn là điểm mạnh với cửa gió điều hòa riêng (trên bản L và RS), bệ tỳ tay tích hợp hộc để cốc và không gian để chân cực kỳ thoải mái. Xe còn trang bị các tính năng như khởi động từ xa, lẫy chuyển số trên vô-lăng và điều hòa tự động một vùng.

Hiệu năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu

Trái tim của Honda City 2026 là khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, 4 xy-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và tiết kiệm.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp của xe chỉ khoảng 5,6 lít/100 km. Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) và chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm (ECO Coaching) giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho người dùng hằng ngày.

Công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Điểm giá trị nhất trên Honda City 2026 chính là việc trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing trên tất cả các phiên bản. Hệ thống này bao gồm các tính năng tiên tiến:

Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

Đèn pha thích ứng tự động (AHB)

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Giảm thiểu chệch làn đường (RDM)

Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)

Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí (bản RS), hệ thống cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi 3 góc quay.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Honda City G Honda City L Honda City RS Kích thước DxRxC (mm) 4.580 x 1.748 x 1.467 4.580 x 1.748 x 1.467 4.589 x 1.748 x 1.467 Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC Công suất (hp/rpm) 119/6.600 Mô-men xoắn (Nm/rpm) 145/4.300 Hộp số Vô cấp CVT Hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn

Nhìn chung, Honda City 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một mẫu sedan hạng B có thiết kế bền dáng, vận hành ổn định và đặc biệt là sự an tâm từ các công nghệ an toàn chủ động, dù giá bán có phần nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc.