    Honda Cross Cub 110 2025 ra mắt: Diện mạo mới với màu sắc trẻ trung, giữ nguyên phong cách retro

    14/08/2025

    Honda vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2025 của dòng xe số Cross Cub 110. Dù không có thay đổi lớn về thiết kế tổng thể, mẫu xe vẫn gây chú ý nhờ bảng màu mới cùng một số tinh chỉnh ở ngoại hình, giúp mang lại diện mạo tươi mới nhưng vẫn đậm chất hoài cổ.

    Ở lần nâng cấp này, Cross Cub 110 2025 được bổ sung 4 màu sơn mới: Vàng rực, xanh muối biển, ô long đào và xanh bơ. Xe vẫn giữ nguyên phong cách underbone đặc trưng với khung liền mạch và thiết kế yếm giữa tối giản. Tem xe mang phong cách dã ngoại (outdoor) kết hợp cùng bộ vành nan chữ Y 17 inch giúp chiếc xe cân bằng giữa vẻ cổ điển và nét năng động hiện đại.

    glo-honda-cross-cub-3.jpg

    Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED dạng tròn, được bảo vệ bằng khung kim loại tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Bảng đồng hồ là sự kết hợp giữa analog và màn hình LCD, hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, lượng nhiên liệu và vị trí số. Honda cũng nâng cấp thêm các chi tiết như ống xả mạ crôm và yên đôi, góp phần tăng vẻ sang trọng.

    glo-honda-cross-cub-7.jpg

    Về trang bị an toàn, Cross Cub 110 2025 được trang bị phanh ABS một kênh cho bánh trước, giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hệ thống giảm xóc sau dạng đôi cho khả năng vận hành ổn định khi đi qua địa hình xấu hoặc chở hai người.

    glo-honda-cross-cub-8.jpg

    Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 110cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 7,9 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h, mức tiêu thụ chỉ 1,46 lít/100 km và bình xăng dung tích 4,1 lít cho phạm vi hoạt động gần 280 km.

    glo-honda-cross-cub-2.jpg

    Hộp số 4 cấp dạng "quay vòng", không cần bóp côn, phù hợp với người mới làm quen xe số. Đặc biệt, xe vẫn giữ lại cần đạp khởi động – chi tiết gợi lại phong cách cổ điển, đồng thời đóng vai trò như một phương án khởi động dự phòng.

    glo-honda-cross-cub-4.jpg

    Tại Trung Quốc, Honda Cross Cub 110 2025 được bán với giá khoảng 47,5 triệu đồng. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá xe dao động từ 60 - 70 triệu đồng tùy phiên bản và nguồn nhập khẩu. Một số cửa hàng tư nhân có thể bán giá cao hơn, thậm chí gấp đôi hoặc gấp ba so với các mẫu xe tương tự như Yamaha PG-1.

    glo-honda-cross-cub-5.jpg
