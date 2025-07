Chính trị Hồng Sơn lấy nông nghiệp làm chủ lực trong tăng trưởng kinh tế Đảng bộ xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) xác định cơ cấu tăng trưởng kinh tế đến năm 2030 là “nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch”, trong đó ngành nông nghiệp làm chủ lực.

Đồng chí Võ Thanh Bình, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại đại hội

Chiều 22/7, Đảng bộ xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng xã Hồng Sơn đạt xã nông thôn mới nâng cao”.

Dự đại hội có đồng chí Võ Thanh Bình, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng; 120 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 473 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Linh Nhơn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Sơn phát biểu khai mạc đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, Đảng bộ xã Hồng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 Đảng bộ là xã Hồng Liêm và xã Hồng Sơn. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, Đảng bộ xã xác định những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn và đã đạt được những kết quả quan trọng trên gần như tất cả các lĩnh vực.

Toàn cảnh đại hội chiều 22/7

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong điều hành, tổ chức thực hiện, 11/13 chỉ tiêu đã đạt. Trong đó có 2 chỉ tiêu không đạt là xây dựng nông thôn mới nâng cao và thu nhập bình quân đầu người.

Thu ngân sách đạt 7.464 triệu đồng/7.294 triệu đồng, vượt 102,33% so với dự toán hàng năm cấp trên giao; tỉ lệ học sinh bỏ học giảm, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, giữ và nâng chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn hàng năm, đạt 100%; tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 92,19%, đạt 100,21% kế hoạch; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm hàng năm...

Văn nghệ chào mừng đại hội

Đáng chú ý trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngay từ đầu nhiệm kỳ khi chưa sáp nhập, Đảng ủy 2 xã đã đặt mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, gắn với liên kết theo chuỗi giá trị và giá trị sản phẩm nông nghiệp truyền thống. Diện tích sản xuất nông nghiệp tiếp tục được giữ ổn định và có mặt phát triển, nhờ khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế nên sản lượng lương thực 143.823 tấn, đạt 112,6%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hồng Sơn xác định cơ cấu tăng trưởng kinh tế của xã đến năm 2030 là “nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch”, trong đó, ngành nông nghiệp làm chủ lực. Đại hội cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong số có nhiệm vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của xã, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hoá. Cùng các giải pháp cụ thể, để thực hiện các khâu đột pháp và các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng bức trướng và hòa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Sơn lần thứ I

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, đồng chí Võ Thanh Bình, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hồng Sơn và biểu dương những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Bình yêu cầu Hồng Sơn tập trung phân tích nguyên nhân vì sao 2 chỉ tiêu nhiệm kỳ qua chưa đạt để làm tốt trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Hồng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội tặng quà cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 không tái cử

Cụ thể: Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, từng bước hình thành diện mạo của một đô thị trong tương lai. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển.

Tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Phải xác định đây là chìa khóa để giải quyết 2 chỉ tiêu chưa đạt về thu nhập và nông thôn mới nâng cao. Nông nghiệp phải chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Phải hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ, xây dựng các sản phẩm OCOP có thương hiệu. Song song đó, phải tận dụng tối đa lợi thế về vị trí và giao thông để thu hút đầu tư, phát triển mạnh mẽ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, một môi trường kinh doanh thông thoáng để các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh phát triển, xem đây là động lực chính để tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Sơn 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Linh Nhơn được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí Trần Thị Hòa Xuân và Lê Minh Luân được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã.