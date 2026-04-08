HONOR Band 11 Series ra mắt: Màn hình 2,000 nits và pin silicon carbon 26 ngày HONOR Band 11 và 11 Pro vừa trình làng tại Trung Quốc với màn hình OLED siêu sáng 2,000 nits, pin silicon-carbon dùng đến 26 ngày cùng tùy chọn GPS độc lập.

HONOR đã chính thức giới thiệu thế hệ vòng đeo tay thông minh mới nhất mang tên HONOR Band 11 và HONOR Band 11 Pro tại thị trường Trung Quốc. Bộ đôi thiết bị này thu hút sự chú ý lớn nhờ những cải tiến công nghệ vượt trội trong phân khúc giá rẻ, bao gồm màn hình OLED độ sáng tối đa 2,000 nits, công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến cho thời gian sử dụng kéo dài tới 26 ngày và tích hợp hệ thống định vị GPS độc lập.

HONOR Band 11 Series ra mắt

Thiết kế mỏng nhẹ và tính năng nâng cấp trên HONOR Band 11 tiêu chuẩn

Phiên bản HONOR Band 11 tiêu chuẩn được trang bị màn hình OLED kích thước 1.57 inch với tần số quét 60Hz. Mặt kính của thiết bị được làm cong 2.5D với độ phân giải 256 x 402 pixels, giúp tối ưu hóa thao tác vuốt chạm. Về tổng thể thiết kế, sản phẩm sở hữu độ mỏng 8.99mm và trọng lượng nhẹ 15.3 gram với phần khung vỏ làm từ sợi polymer cường lực.

Chiếc vòng đeo tay thông minh giá rẻ mới của HONOR có thiết kế thời thượng

Bên cạnh độ bền đạt chuẩn kháng nước 5ATM, HONOR Band 11 được bổ sung thêm nhiều tiện ích theo dõi thể thao và sức khỏe. Số lượng chế độ tập luyện được mở rộng từ 96 lên 113 môn, bao gồm cả môn cầu môn. Viên pin dung lượng 250mAh giúp thiết bị đạt thời gian hoạt động lên tới 18 ngày sau một lần sạc đầy, tăng so với mốc 14 ngày của thế hệ trước. Các cảm biến theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), giấc ngủ, mức độ căng thẳng và tính năng nghiên cứu nguy cơ đột tử do tim cũng được tích hợp đầy đủ.

Cải tiến vượt trội trên HONOR Band 11 Pro: Màn hình 2,000 nits và pin silicon-carbon

Phiên bản HONOR Band 11 Pro hướng tới nhóm người dùng cần những trải nghiệm cao cấp hơn. Thiết bị sở hữu màn hình OLED 1.61 inch tần số quét 60Hz, đạt độ sáng thông thường 700 nits và có thể đẩy lên mức tối đa 2,000 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Khác biệt với bản thường, khung viền của biến thể Pro được hoàn thiện từ hợp kim nhôm.

HONOR Band 11 Pro có màn hình siêu sáng

Đáng chú ý, HONOR Band 11 Pro sử dụng viên pin công nghệ silicon-carbon dung lượng 400mAh, mang lại thời lượng vận hành liên tục lên tới 26 ngày. Về mặt tính năng, bên cạnh 113 chế độ tập luyện và hệ thống cảm biến sức khỏe tiêu chuẩn, bản Pro còn hỗ trợ đàm thoại qua Bluetooth, kết nối NFC một chạm và tùy chọn tích hợp GPS độc lập để ghi lại lộ trình tập luyện ngoài trời mà không cần mang theo điện thoại.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật HONOR Band 11 và HONOR Band 11 Pro

Thông số HONOR Band 11 HONOR Band 11 Pro Màn hình OLED 1.57 inch, 60Hz, cong 2.5D OLED 1.61 inch, 60Hz Độ sáng tối đa Tiêu chuẩn 2,000 nits (thông thường 700 nits) Chất liệu khung Sợi polymer cường lực Hợp kim nhôm Dung lượng pin 250mAh 400mAh (Silicon-carbon) Thời lượng pin Lên đến 18 ngày Lên đến 26 ngày Kết nối đặc biệt Kháng nước 5ATM Bluetooth Call, NFC, GPS độc lập (tùy chọn) Trọng lượng 15.3g Chưa công bố cụ thể

Giá bán và khả năng cung ứng thị trường

Tại thị trường Trung Quốc, dòng sản phẩm HONOR Band 11 được niêm yết với các mức giá cụ thể theo từng phiên bản:

HONOR Band 11 (Bản tiêu chuẩn): 229 Nhân dân tệ (khoảng 893,000 đồng) với các màu Trắng muối biển, Tím khoai môn và Đen trứng cá muối.

229 Nhân dân tệ (khoảng 893,000 đồng) với các màu Trắng muối biển, Tím khoai môn và Đen trứng cá muối. HONOR Band 11 Pro (Hỗ trợ NFC): 299 Nhân dân tệ (khoảng 1.17 triệu đồng) với các màu Trắng hạnh nhân, Đen ca cao và Xanh bơ.

299 Nhân dân tệ (khoảng 1.17 triệu đồng) với các màu Trắng hạnh nhân, Đen ca cao và Xanh bơ. HONOR Band 11 Pro (Tích hợp GPS + NFC): 349 Nhân dân tệ (khoảng 52 USD), bổ sung màu Nâu mật ong.

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Hiện tại, bộ đôi vòng đeo tay thông minh này mới chỉ được mở bán nội địa tại Trung Quốc. Nhà sản xuất chưa đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch phân phối dòng sản phẩm này ra thị trường quốc tế.