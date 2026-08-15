HONOR Magic 9 chốt ngày ra mắt với chip 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera ARRI 200MP HONOR Magic 9 sở hữu vi xử lý 2nm đầu tiên Snapdragon 8 Elite Gen 6, tích hợp cụm camera 200MP hợp tác cùng huyền thoại ARRI và màn hình 1.5K LTPO sắc nét.

Dòng điện thoại cao cấp HONOR Magic 9 vừa chính thức được xác nhận thời điểm ra mắt vào ngày 28 tháng 9 tới tại Bắc Kinh. Động thái này thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng công nghệ nhờ những nâng cấp phần cứng mang tính bước ngoặt, dẫn đầu thế giới Android với vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm và hệ thống máy ảnh điện ảnh ARRI chuyên nghiệp.

HONOR vừa xác nhận ngày ra mắt của dòng Magic 9

Kỷ nguyên hiệu năng mới với vi xử lý 2nm đầu tiên trên Android

Theo thông tin được xác nhận bởi CEO Li Jian, dòng sản phẩm thế hệ mới đã chính thức nhận đặt hàng trước. Trọng tâm công nghệ của dòng máy nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 từ Qualcomm, sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất hiện nay.

Sự xuất hiện của dòng chip 2nm này giúp HONOR Magic 9 trở thành một trong những chiếc smartphone Android đầu tiên bước vào kỷ nguyên bán dẫn mới. Tiến trình sản xuất thu nhỏ không chỉ tối ưu hóa hiệu suất tính toán toán học và sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị, mà còn mang lại khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể so với các thế hệ trước.

Các điện thoại HONOR Magic 9 sẽ me cấu hình mạnh mẽ

Đỉnh cao nhiếp ảnh di động cùng cảm biến 200MP và chuẩn màu ARRI

Khả năng quay chụp trên HONOR Magic 9 ghi nhận bước tiến lớn thông qua sự hợp tác với ARRI – thương hiệu máy quay điện ảnh lừng danh của Đức. Sự kết hợp này mang đến cho thiết bị các tính năng xử lý hình ảnh chuẩn studio bao gồm hồ sơ màu ARRI LogC3, bộ lọc ARRI Look và chế độ quay phim chuyên sâu.

Về mặt phần cứng camera, dòng flagship mới được trang bị hệ thống cảm biến độ phân giải cực cao:

Camera chính: Độ phân giải 200 megapixel, kích thước cảm biến 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57 cùng hệ thống chống rung quang học OIS 3 độ.

Độ phân giải 200 megapixel, kích thước cảm biến 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57 cùng hệ thống chống rung quang học OIS 3 độ. Camera tele tiềm vọng: Độ phân giải 200 megapixel, kích thước cảm biến 1/1.4 inch và khẩu độ f/2.6.

Teaser của HONOR Magic 9

Không gian hiển thị LTPO và công nghệ bảo mật sinh học 3D

Dòng sản phẩm bao gồm ba phiên bản: Magic 9, Magic 9 Pro và Magic 9 Pro Max. Cả ba máy dự kiến đều sử dụng màn hình phẳng LTPO 2.5D kích thước 6.8 inch, đạt độ phân giải 1.5K giúp tối ưu tốc độ làm tươi linh hoạt và tiết kiệm năng lượng.

Về khía cạnh trải nghiệm và bảo mật, HONOR tích hợp hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D nâng cao kết hợp cùng cảm biến vân tay siêu âm 3D ẩn dưới màn hình. Thiết bị sở hữu dung lượng bộ nhớ RAM khởi điểm từ 8GB, đi kèm viên pin dung lượng lớn hỗ trợ công nghệ sạc không dây siêu tốc.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến HONOR Magic 9 Series