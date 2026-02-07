Honor Magic V6 chính thức mở bán tại châu Âu: Smartphone màn hình gập siêu mỏng 4mm Honor Magic V6 đã chính thức có mặt tại thị trường châu Âu với mức giá từ 2.299 Euro. Mẫu smartphone gập này gây ấn tượng với độ mỏng 4mm, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 6.600 mAh.

Sau khi ra mắt tại thị trường Malaysia và Singapore, Honor đã chính thức công bố giá bán và thời điểm lên kệ của Magic V6 tại khu vực châu Âu. Đây là mẫu smartphone màn hình gập dạng cuốn (book-style) chủ lực của hãng, tập trung vào việc tối ưu hóa độ mỏng nhẹ và hiệu suất năng lượng nhờ công nghệ pin silicon-carbon thế hệ mới.

Thiết kế siêu mỏng và công nghệ hiển thị vượt giới hạn

Điểm nhấn ấn tượng nhất của Honor Magic V6 chính là kích thước vật lý cực kỳ tối ưu. Khi mở ra, máy chỉ dày 4 mm và khi gập lại là 8,75 mm. Với trọng lượng khoảng 219 gram, thiết bị này mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng, xóa tan định kiến về sự cồng kềnh của các dòng điện thoại màn hình gập truyền thống.

Honor Magic V6 có sẵn các tùy chọn màu trắng, đỏ, vàng và đen

Màn hình chính của máy sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 7,95 inch, độ phân giải 2172 x 2352 pixel, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120 Hz. Đáng chú ý, màn hình này đạt độ sáng cực đại lên tới 5.000 nits. Màn hình phụ phía ngoài có kích thước 6,52 inch còn gây kinh ngạc hơn với độ sáng tối đa 6.000 nits, cho phép hiển thị nội dung rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt nhất.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Về phần cứng, Honor Magic V6 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thiết bị đi kèm cấu hình bộ nhớ tiêu chuẩn là 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm và ứng dụng nặng.

Để duy trì thời lượng sử dụng trong một thân máy siêu mỏng, Honor đã tích hợp viên pin silicon-carbon dung lượng 6.600 mAh. Công nghệ pin này cho phép mật độ năng lượng cao hơn so với pin Li-ion truyền thống. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W và sạc không dây 66 W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ 16 GB RAM / 512 GB ROM Màn hình chính 7,95 inch AMOLED, 120 Hz, 5.000 nits Màn hình phụ 6,52 inch AMOLED, 120 Hz, 6.000 nits Pin 6.600 mAh (Silicon-carbon) Sạc 80 W (có dây), 66 W (không dây) Trọng lượng 219 gram

Hệ thống camera và giá bán tại thị trường châu Âu

Khả năng nhiếp ảnh của Honor Magic V6 được đảm nhiệm bởi hệ thống ba camera chất lượng cao. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50 MP, ống kính tiềm vọng 64 MP hỗ trợ zoom quang học và camera góc siêu rộng 50 MP. Cấu hình này đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ chụp ảnh chân dung, phong cảnh đến các tình huống cần phóng xạ từ xa.

Tại thị trường Đức, Honor Magic V6 phiên bản 16 GB + 512 GB có giá niêm yết là 2.299,90 Euro. Tuy nhiên, trong giai đoạn mở bán, hãng cung cấp mã giảm giá trị giá 600 Euro cùng nhiều quà tặng như máy tính bảng Honor Pad 10 và gói bảo vệ màn hình 24 tháng, đưa mức giá thực tế xuống còn khoảng 1.699,90 Euro.

Tại Vương quốc Anh, thiết bị có giá 1.999,90 Bảng Anh. Chương trình ưu đãi ra mắt bao gồm mã giảm giá 500 Bảng Anh cùng các phụ kiện như tai nghe Honor Choice Earbuds Clip và bút cảm ứng, giúp người dùng có thể sở hữu máy với mức giá 1.499,90 Bảng Anh. Các chương trình khuyến mãi này dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/07 với bốn tùy chọn màu sắc: Vàng, Trắng, Đen và Đỏ.