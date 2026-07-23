Honor Pad X9 Max trình làng: Màn hình 13 inch 120Hz và pin 10.100mAh ấn tượng Honor vừa ra mắt máy tính bảng Pad X9 Max với điểm nhấn là màn hình lớn 120Hz và viên pin dung lượng khủng, hướng đến trải nghiệm giải trí và làm việc di động.

Honor vừa chính thức mở rộng dòng máy tính bảng phân khúc tầm trung với sự xuất hiện của Honor Pad X9 Max. Đây là thiết bị sở hữu màn hình kích thước lớn lên tới 13 inch, được thiết kế tối ưu cho các hoạt động giải trí đa phương tiện và xử lý công việc nhẹ nhàng hàng ngày. Với mức giá khởi điểm cạnh tranh tại thị trường Anh, sản phẩm hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy tính bảng màn hình lớn.

Honor Pad X9 Max được định vị là mẫu máy tính bảng "tất cả trong một" dành cho người mới bắt đầu.

Trải nghiệm thị giác vượt trội với màn hình 13 inch 120Hz

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honor Pad X9 Max chính là tấm nền LCD kích thước 13 inch với độ phân giải cao 2500x1560 pixel. Việc trang bị tần số quét 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể. Với độ sáng tối đa đạt 700 nits, người dùng có thể dễ dàng quan sát nội dung ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Bên cạnh đó, Honor cũng chú trọng đến sức khỏe người dùng khi tích hợp chế độ đọc sách mô phỏng giấy, công nghệ điều chỉnh độ sáng DC dimming và đạt chứng nhận TÜV Rheinland về khả năng giảm ánh sáng xanh. Những tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên đọc sách điện tử hoặc xem phim trong thời gian dài.

Hiệu năng ổn định đi kèm viên pin dung lượng lớn

Về cấu hình phần cứng, Honor Pad X9 Max được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 của Qualcomm. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong 256GB, hỗ trợ mở rộng thông qua thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa lên tới 2TB. Thiết bị vận hành trên giao diện MagicOS 10 dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất.

Để duy trì hoạt động cho màn hình lớn, Honor đã trang bị viên pin dung lượng lên tới 10.100mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có thể cung cấp tới 16 giờ xem video liên tục hoặc 13 giờ đọc sách. Công nghệ sạc nhanh 45W đi kèm giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho viên pin dung lượng lớn này.

Thiết kế nhôm nguyên khối và khả năng hỗ trợ phụ kiện

Honor Pad X9 Max sở hữu thiết kế từ nhôm nguyên khối chắc chắn với trọng lượng khoảng 618 gram. Máy chỉ có một tùy chọn màu Xám duy nhất, mang lại cảm giác sang trọng và chuyên nghiệp. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ các phụ kiện tùy chọn như bút cảm ứng và bàn phím rời, giúp chuyển đổi linh hoạt sang chế độ làm việc văn phòng nhẹ nhàng hoặc ghi chú nhanh.

Hệ thống âm thanh cũng là một điểm cộng lớn với 4 loa đạt tiêu chuẩn IMAX Enhanced, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh vòm sống động khi thưởng thức các nội dung điện ảnh.

Những đánh đổi về công nghệ kết nối trên Honor Pad X9 Max

Dù sở hữu nhiều ưu điểm về màn hình và pin, Honor Pad X9 Max vẫn có một số điểm hạn chế để tối ưu chi phí. Thiết bị chỉ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1, vốn đã bắt đầu trở nên cũ kỹ so với các tiêu chuẩn hiện nay. Hệ thống camera cũng khá khiêm tốn với cảm biến 5MP ở cả mặt trước và mặt sau, chỉ vừa đủ cho các nhu cầu gọi video cơ bản.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Honor Pad X9 Max

Thông số Chi tiết Màn hình 13 inch LCD, 120Hz, 2500x1560, 700 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 Bộ nhớ RAM 4GB/6GB, ROM 128GB/256GB (microSD tới 2TB) Pin & Sạc 10.100mAh, sạc nhanh 45W Âm thanh 4 loa IMAX Enhanced Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Trọng lượng 618 gram

Tại thị trường Anh, Honor Pad X9 Max có giá khởi điểm từ 349,99 Bảng Anh cho phiên bản cấu hình cơ bản (4GB+128GB) và 449,99 Bảng Anh cho phiên bản cao cấp hơn (6GB+256GB). Hiện tại, hãng vẫn chưa xác nhận kế hoạch phân phối sản phẩm này tại các thị trường khác.