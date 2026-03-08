HONOR Play 11 Pro ra mắt với pin 7,000 mAh, thân máy mỏng 7.34mm và màn hình 6,500 nits HONOR Play 11 Pro chính thức ra mắt tại Trung Quốc, nổi bật với viên pin 7,000 mAh trong thân máy mỏng 7.34mm và màn hình OLED độ sáng 6,500 nits.

HONOR vừa chính thức cho ra mắt mẫu điện thoại thông minh HONOR Play 11 Pro tại thị trường Trung Quốc trên hệ thống cửa hàng trực tuyến. Sản phẩm gây chú ý trong phân khúc tầm trung nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn 7,000 mAh và thiết kế thân máy mỏng 7.34mm, đi kèm màn hình OLED có độ sáng tối đa 6,500 nits.

HONOR Play 11 Pro ra mắt

Thiết kế mỏng nhẹ 7.34mm tối ưu không gian chứa pin 7,000 mAh

Trái ngược với thiết kế dày nặng thường thấy trên các dòng điện thoại pin lớn, HONOR Play 11 Pro sở hữu độ mỏng 7.34mm và trọng lượng 185g. Nhờ tối ưu kết cấu linh kiện, thiết bị vẫn tích hợp được viên pin 7,000 mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W.

HONOR Play 11 Pro có pin 7000 mAh ấn tượng

Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin của máy duy trì tối thiểu 80% dung lượng ban đầu sau 1,000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng tiêu chuẩn. Về độ bền ngoại quan, sản phẩm đạt chứng nhận chống rơi 5 sao từ SGS, trang bị khung kim loại nguyên khối cùng chuẩn kháng nước và bụi IP66.

Màn hình OLED 1.5K đạt độ sáng cực đại 6,500 nits

HONOR Play 11 Pro sử dụng màn hình OLED phẳng kích thước 6.6 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 95%. Điểm đáng chú ý của tấm nền này là độ sáng tối đa lên tới 6,500 nits, giúp tăng khả năng hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mặt trời mạnh.

Điện thoại có màn hình siêu sáng

Ngoài ra, màn hình còn tích hợp công nghệ làm mờ PWM tần số cao 3840Hz nhằm giảm hiện tượng nhấp nháy, hỗ trợ bảo vệ thị lực cho người dùng trong môi trường ánh sáng yếu.

Hiệu năng phần cứng, hệ thống camera và giá bán

Về mặt cấu hình, HONOR Play 11 Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6500, kết hợp cùng RAM 8GB và bộ nhớ trong 256GB. Máy không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD. Về phần mềm, thiết bị chạy giao diện MagicOS 10 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Cận cảnh cụm camera sau của điện thoại

Hệ thống quang học của máy bao gồm camera chính phía sau độ phân giải 50MP và camera selfie phía trước 8MP. Dựa trên thông số kỹ thuật và ngôn ngữ thiết kế, các chuyên gia nhận định HONOR Play 11 Pro có nhiều điểm tương đồng với phiên bản HONOR X80i đã ra mắt trước đó.

Thông số kỹ thuật chi tiết HONOR Play 11 Pro

Thông số Chi tiết Màn hình OLED 6.6 inch, 1.5K, 120Hz, 6,500 nits, PWM 3840Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 6500 Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 256GB (Không hỗ trợ microSD) Dung lượng pin & Sạc 7,000 mAh, Sạc nhanh có dây 45W Camera Sau 50MP / Trước 8MP Hệ điều hành MagicOS 10 (Android 16) Kích thước & Trọng lượng Mỏng 7.34mm / Nặng 185g Độ bền Kháng nước bụi IP66, Chứng nhận chống rơi 5 sao SGS

Tại thị trường Trung Quốc, HONOR Play 11 Pro được mở bán với một phiên bản bộ nhớ duy nhất là 8GB RAM + 256GB ROM, có giá 2,099 Nhân dân tệ (khoảng 8.17 triệu đồng). Mẫu điện thoại này có ba tùy chọn màu sắc gồm Bạc Ánh Trăng, Vàng Bình Minh và Đen Huyền Bí.