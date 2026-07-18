Honor Robot Phone lộ diện: Camera gimbal cơ khí độc đáo và thiết kế hầm hố Video thực tế của Honor Robot Phone tiết lộ cơ chế camera gimbal có khả năng tự xoay bám theo chủ thể, đi kèm thiết kế thân máy dày để tối ưu không gian phần cứng.

Honor chuẩn bị gây bất ngờ tại Hội nghị AI Thế giới (WAIC) diễn ra ở China vào ngày 18/07 tới đây với mẫu điện thoại mang tên Robot Phone. Mặc dù hãng đã xác nhận thiết kế và một vài thông số, nhưng đoạn video thực tế vừa rò rỉ đã cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về cách thức hoạt động của hệ thống camera gimbal độc bản trên thiết bị này.

Cơ chế camera gimbal vật lý: Bước tiến mới trong nhiếp ảnh di động

Điểm nhấn lớn nhất trên Honor Robot Phone chính là cụm camera được tích hợp hệ thống gimbal cơ khí. Theo đoạn video rò rỉ từ tài khoản Tech Info trên mạng xã hội X, ứng dụng camera của máy có một nút bấm chuyên dụng để kích hoạt cánh tay robot. Khi được kích hoạt, cơ chế này sẽ đẩy cụm camera lên và định vị gimbal phía trên thân máy.

Đáng chú ý, hệ thống này không chỉ đứng yên mà có khả năng tự động khóa và bám theo chủ thể (tracking). Ngay cả khi người dùng di chuyển điện thoại nhẹ, cụm camera sẽ tự động xoay và điều chỉnh hướng để đảm bảo chủ thể luôn nằm trong khung hình. Sự kết hợp giữa chuyển động vật lý của cánh tay robot và thuật toán AI hứa hẹn mang lại những thước phim có độ ổn định cực cao, vượt xa các hệ thống chống rung quang học (OIS) truyền thống.

Video thực tế rò rỉ của Honor Robot Phone cho thấy cơ chế gimbal camera đang hoạt động.

Thiết kế hầm hố và những đánh đổi về kỹ thuật

Để tích hợp một hệ thống cơ khí phức tạp vào không gian hạn hẹp của một chiếc smartphone, Honor đã phải chấp nhận những đánh đổi đáng kể về mặt ngoại hình. Qua video, có thể thấy Honor Robot Phone sở hữu thân máy khá dày so với tiêu chuẩn điện thoại hiện nay. Đặc biệt, khu vực đảo camera (camera island) lồi lên rất rõ rệt để chứa cơ chế cánh tay robot và gimbal.

Về bố cục phím bấm, cạnh phải của máy bao gồm phím nguồn, phím điều chỉnh âm lượng và một phím bấm cảm ứng điện dung mới. Nhiều khả năng đây là phím điều khiển camera chuyên dụng, cho phép người dùng thao tác nhanh các tính năng chụp ảnh hoặc điều hướng gimbal mà không cần chạm vào màn hình.

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Hiện tại, Honor đã mở cổng đặt hàng trước cho Robot Phone tại thị trường nội địa. CEO của công ty cũng xác nhận thiết bị đã sẵn sàng để trình làng. Dự kiến, máy sẽ chính thức ra mắt tại China trong quý 3 năm 2026.

Tuy nhiên, khả năng phiên bản này được phát hành ra thị trường quốc tế vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Với thiết kế đặc thù và tập trung sâu vào công nghệ hỗ trợ quay phim chuyên nghiệp, Honor Robot Phone dường như là một sản phẩm mang tính biểu tượng, khẳng định năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) của Honor trong kỷ nguyên AI và robot di động.