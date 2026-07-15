Honor Robot Phone: Smartphone có cánh tay robot lộ diện cấu hình và ngày ra mắt Honor Robot Phone gây chú ý với hệ thống camera gimbal 3 trục trên cánh tay robot, đi kèm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin dung lượng lớn 6.000mAh.

Honor Robot Phone, mẫu smartphone từng gây xôn xao tại các sự kiện công nghệ như CES 2026 và MWC 2026, vừa lộ diện thông số kỹ thuật chi tiết. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, thiết bị này không chỉ dừng lại ở mức ý tưởng trình diễn mà sẽ sớm được thương mại hóa vào tháng 8/2026 với cấu hình của một flagship thực thụ.

Công nghệ camera gimbal 3 trục độc bản

Điểm khác biệt lớn nhất của Honor Robot Phone so với phần còn lại của thị trường smartphone chính là cụm camera chính được hỗ trợ bởi hệ thống chống rung gimbal 3 trục gắn trên một cánh tay robot siêu nhỏ. Thiết kế này cho phép camera tự động xoay và ổn định hình ảnh ở cấp độ chuyên nghiệp, vượt xa các giải pháp chống rung quang học (OIS) truyền thống hiện nay.

The Honor Robot Phone.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ bậc nhất

Bên cạnh cơ chế robot độc đáo, máy còn sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng. Honor dự kiến trang bị cho máy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm. Màn hình của máy có kích thước khoảng 6,3 đến 6,4 inch với độ phân giải 1,5K, mang lại sự cân bằng giữa độ sắc nét và khả năng tiết kiệm điện năng cho hệ thống.

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6,3 - 6,4 inch, độ phân giải 1,5K Camera chính 200MP, f/1.6, gimbal 3 trục Camera tele 200MP tiềm vọng Pin 6.000mAh

Leaked details of the Honor Robot Phone.

Hệ thống camera 200MP và dung lượng pin ấn tượng

Khả năng nhiếp ảnh của Honor Robot Phone được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới. Camera chính có độ phân giải 200MP, khẩu độ f/1.6 và tiêu cự 23mm. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP và một camera tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom xa chất lượng cao. Để duy trì năng lượng cho cả hệ thống phần cứng và cánh tay robot, Honor đã tích hợp viên pin dung lượng lên tới 6.000mAh.

Thời điểm ra mắt và triển vọng tương lai

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, Honor Robot Phone dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào tháng 8/2026 với mức giá nằm trong phân khúc cao cấp. Đáng chú ý, Honor được cho là đã bắt đầu nghiên cứu thế hệ kế tiếp sử dụng chipset tiến trình 2nm, cho thấy tham vọng của hãng trong việc duy trì dòng smartphone robot này như một sản phẩm chiến lược dài hạn.