Honor thử nghiệm smartphone màn hình phụ 1,7 inch đi kèm dung lượng pin siêu khủng 12.000 mAh Honor đang thử nghiệm smartphone mỏng nhẹ thuộc series Honor 700, trang bị màn hình phụ 1,7 inch ở mặt lưng và dung lượng pin kỷ lục lên đến 12.000 mAh.

Thương hiệu công nghệ Honor đang chuẩn bị mở rộng hệ sinh thái di động bằng việc thử nghiệm một dòng smartphone hoàn toàn mới, dự kiến thuộc phân khúc cận cao cấp Series Honor 700. Sản phẩm gây chú ý khi sở hữu sự kết hợp hiếm thấy giữa cụm màn hình phụ ở mặt sau và viên pin dung lượng lớn chưa từng có trên thị trường di động thương mại.

Thiết kế mỏng nhẹ tích hợp màn hình phụ 1,7 inch ở mặt lưng

Theo dữ liệu rò rỉ từ leaker Digital Chat Station, mẫu smartphone mới của Honor đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm chuyên sâu. Dù tích hợp nhiều công nghệ phần cứng phức tạp, thiết bị vẫn giữ được phom dáng tổng thể tương đối mỏng nhẹ, tối ưu khả năng cầm nắm của người dùng.

Điểm khác biệt lớn nhất về mặt thị giác nằm ở mặt lưng máy, nơi đặt cụm màn hình phụ mini kích thước khoảng 1,7 inch. Bộ phận này được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu quan sát trực quan khi chụp ảnh bằng hệ thống camera chính, giúp nâng cao chất lượng ảnh chụp chân dung và tối ưu trải nghiệm nhiếp ảnh cá nhân.

Ảnh minh họa.

Đột phá năng lượng với dung lượng pin thương mại 12.000 mAh

Bên cạnh yếu tố hiển thị độc đáo, Honor còn tập trung giải quyết bài toán thời lượng sử dụng bằng việc nghiên cứu cấu trúc pin mật độ cao. Dữ liệu kỹ thuật cho thấy mẫu pin thử nghiệm có dung lượng định mức đạt 11.790 mAh (tương đương năng lượng tiêu thụ 43,86 Wh). Khi được đưa vào sản xuất thương mại, thông số này sẽ được công bố ở mức 12.000 mAh.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến (Honor 700 Series) Màn hình phụ Kích thước ~1,7 inch (đặt ở mặt lưng) Dung lượng pin thử nghiệm 11.790 mAh (43,86 Wh) Dung lượng pin thương mại 12.000 mAh Định vị phân khúc Cận cao cấp

Chiến lược sản phẩm và lộ trình ra mắt

Trước khi mẫu máy sở hữu màn hình phụ này chính thức xuất hiện, Honor sẽ khởi động chuỗi ra mắt sản phẩm mới bằng dòng flagship Magic 9 series vào ngày 28/9. Việc giới thiệu liên tiếp các thiết bị từ phân khúc cao cấp đến các sản phẩm thử nghiệm độc đáo khẳng định nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường di động toàn cầu.

Mẫu smartphone tích hợp màn hình phụ 1,7 inch và pin 12.000 mAh nhiều khả năng sẽ được công bố chính thức vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.