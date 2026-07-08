HONOR Win 2 rò rỉ cấu hình: Chip 2nm tích hợp quạt tản nhiệt, pin 10.000 mAh và màn hình 185Hz HONOR Win 2 hứa hẹn tạo bước nhảy vọt hiệu năng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm, quạt tản nhiệt tích hợp cùng viên pin siêu khủng 10.000 mAh.

Dòng smartphone flagship thế hệ mới HONOR Win 2 vừa hé lộ những thông số kỹ thuật đột phá, hứa hẹn mang đến bước tiến lớn về hiệu năng và thời lượng sử dụng. Theo thông tin rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu vi xử lý tiến trình 2nm tiên tiến, quạt tản nhiệt chủ động tích hợp bên trong máy, màn hình tần số quét 185Hz cùng viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh.

Vi xử lý 2nm kết hợp quạt tản nhiệt vật lý chủ động

Theo chia sẻ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, dòng sản phẩm HONOR Win 2 sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trên thị trường được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Việc được sản xuất trên tiến trình 2nm hiện đại nhất giúp con chip này đạt hiệu suất xử lý vượt trội đồng thời tối ưu hóa đáng kể lượng điện năng tiêu thụ.

HONOR Win 2 sẽ dùng chip 2nm mạnh mẽ

Đáng chú ý, để duy trì sức mạnh ổn định cho vi xử lý, HONOR đã đưa ra giải pháp tản nhiệt táo bạo khi tích hợp trực tiếp một quạt tản nhiệt vật lý ngay bên trong thân máy. Hệ thống tản nhiệt chủ động này giúp giải phóng nhiệt lượng nhanh chóng, hạn chế tối đa hiện tượng giảm hiệu năng do quá nhiệt khi người dùng chơi các tựa game đồ họa nặng hoặc thực hiện các tác vụ render video trong thời gian dài.

Màn hình OLED 2K+ đáp ứng tần số quét 185Hz

Bên cạnh cấu hình phần cứng mạnh mẽ, khả năng hiển thị của HONOR Win 2 cũng ghi nhận những nâng cấp ấn tượng. Máy dự kiến sở hữu màn hình OLED kích thước lớn 6.89 inch với độ phân giải 2K+, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động.

Smartphone mới của HONOR sẽ có màn hình 185Hz

Đặc biệt, tần số quét của màn hình được nâng lên mức 185Hz. Đây là con số vượt trội so với các tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến hiện nay, giúp mọi thao tác cuộn vuốt và phản hồi trong các trận game diễn ra mượt mà, chính xác đến từng mili-giây.

Viên pin 10.000 mAh xác lập tiêu chuẩn dung lượng mới

Điểm nâng cấp nổi bật nhất trên HONOR Win 2 chính là viên pin dung lượng khủng 10.000 mAh. Bước đi này tiếp tục khẳng định định hướng của HONOR trong việc phát triển dòng smartphone flagship có dung lượng pin dẫn đầu thị trường.

HONOR Win 2 sẽ có pin cực khủng

Sự kết hợp giữa dung lượng pin 10.000 mAh và khả năng tiết kiệm điện từ con chip 2nm giúp thiết bị đáp ứng thoải mái nhu cầu sử dụng cường độ cao suốt cả ngày mà không lo cạn năng lượng.

Phân loại phiên bản và thời điểm ra mắt dự kiến

Nguồn tin rò rỉ cho biết dòng sản phẩm mới sẽ bao gồm hai phiên bản cấu hình khác nhau để người dùng lựa chọn:

HONOR Win 2 Pro Max: Trang bị vi xử lý cao cấp nhất Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Trang bị vi xử lý cao cấp nhất Snapdragon 8 Elite Gen 6. HONOR Win 2 Pro: Sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

HONOR Win 2 có thể ra mắt vào tháng 10 năm nay

Dòng HONOR Win 2 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 10 tới, sớm hơn khoảng hai tháng so với lịch ra mắt tháng 12 của thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, việc tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến cùng vi xử lý 2nm đắt đỏ có thể khiến giá bán của dòng sản phẩm này tăng nhẹ khi lên kệ.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến