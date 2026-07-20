HONOR X7e Plus 5G ra mắt: Pin 8100 mAh và độ bền chuẩn quân đội có gì đặc biệt? HONOR X7e Plus 5G vừa ra mắt với viên pin khổng lồ 8.100 mAh cùng khả năng kháng nước IP69K và chống va đập đạt chuẩn SGS. Thiết bị còn gây chú ý khi tích hợp nút AI chuyên dụng.

HONOR vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm tầm trung của mình bằng việc trình làng HONOR X7e Plus 5G. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện so với mẫu X7e ra mắt hồi tháng 6, tập trung mạnh mẽ vào hai yếu tố cốt lõi: thời lượng pin cực dài và độ bền vượt trội trong các môi trường khắc nghiệt.

Thiết kế bền bỉ và khả năng chống chịu khắc nghiệt

Điểm nhấn đầu tiên trên HONOR X7e Plus 5G chính là độ bền. Thiết bị đạt đồng thời các tiêu chuẩn kháng nước và bụi cao cấp nhất hiện nay bao gồm IP68, IP69 và IP69K. Đặc biệt, chuẩn IP69K cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn, điều hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông.

HONOR X7e Plus 5G ra mắt với thiết kế bền bỉ

Bên cạnh đó, máy còn nhận được chứng nhận SGS Premium về khả năng chống va đập. Theo công bố, HONOR X7e Plus 5G có thể hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ cực đoan từ -30°C đến 50°C, phù hợp cho những người dùng thường xuyên làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường công nghiệp.

Viên pin 8.100 mAh: Kỷ lục mới trong phân khúc

Sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.100 mAh, HONOR X7e Plus 5G hứa hẹn cung cấp thời gian sử dụng lên đến 3 ngày chỉ với một lần sạc. Để tối ưu hóa trải nghiệm, HONOR trang bị công nghệ sạc nhanh SuperCharge 45W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này.

Điện thoại có pin đủ dùng trong 3 ngày

Đáng chú ý, hãng cam kết về độ bền hóa học của pin khi có thể duy trì hơn 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng. Đây là một điểm cộng lớn cho những người dùng ưu tiên tính bền vững và ít có nhu cầu thay đổi thiết bị thường xuyên.

Màn hình 120Hz và sự xuất hiện của nút AI chuyên dụng

HONOR X7e Plus 5G được trang bị màn hình TFT LCD 6.87 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1,592 x 720 pixel), nhưng bù lại máy có độ sáng tối đa 1,020 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Smartphone mới của HONOR có nhiều tính năng AI thú vị

Một cải tiến đáng giá khác là sự xuất hiện của nút AI chuyên dụng ở cạnh bên. Người dùng có thể nhấn giữ để truy cập nhanh các tính năng thông minh như:

Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search): Tìm kiếm thông tin hình ảnh nhanh chóng.

Tìm kiếm thông tin hình ảnh nhanh chóng. Xóa AI (AI Eraser): Loại bỏ vật thể thừa trong ảnh.

Loại bỏ vật thể thừa trong ảnh. Tóm tắt thông minh: Xử lý văn bản và thông tin nhanh.

Xử lý văn bản và thông tin nhanh. Bộ nhớ AI: Tối ưu hóa việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Hiệu năng và thông số kỹ thuật chi tiết

Về cấu hình phần cứng, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4. Đây là con chip được thiết kế để cân bằng giữa hiệu suất ổn định và khả năng tiết kiệm điện năng cho các tác vụ 5G. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện MagicOS 10 mới nhất ngay khi xuất xưởng.

Thông số HONOR X7e Plus 5G HONOR X7d (Tham khảo) Màn hình 6.87 inch, 120Hz, 1,020 nits 6.77 inch, 120Hz Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 4 Chip tiêu chuẩn phân khúc RAM/ROM Tối đa 8GB / 256GB 8GB / 256GB Pin / Sạc 8,100 mAh / 45W 6,500 mAh / 35W Độ bền IP68, IP69, IP69K, SGS Premium IP65, SGS 5 sao

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP và camera selfie 5MP. Các tiện ích khác đi kèm bao gồm loa stereo với khả năng tăng âm lượng lên 400%, kết nối NFC, cảm biến vân tay cạnh bên và hỗ trợ các chuẩn âm thanh chất lượng cao như LDAC và aptX HD qua Bluetooth 5.1.

HONOR X7e Plus 5G hiện đã được mở bán tại thị trường quốc tế với ba tùy chọn màu sắc: Vàng sa mạc, Đen nhung và Bạc sao băng. Mức giá khởi điểm được công bố khoảng 7.21 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Đây được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại "nồi đồng cối đá" với thời lượng pin không đối thủ trong tầm giá.