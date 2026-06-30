Hình thức hợp đồng, loại hợp đồng và thời hạn hợp đồng được quy định tại Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức hợp đồng, loại hợp đồng và thời hạn hợp đồng

1. Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp ký kết thông qua phương tiện điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các loại công việc thực hiện ký kết hợp đồng 1. Công việc thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm: a) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm quản lý; b) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; c) Công việc thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm hỗ trợ. 2. Công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức, bao gồm: a) Lái xe, bảo vệ; b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của đơn vị; c) Công việc phục vụ khác do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

2. Các loại hợp đồng được ký kết và ưu tiên ký kết hợp đồng:

a) Đối với công việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Thực hiện ký kết hợp đồng lao động;

b) Đối với công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động phù hợp với tính chất và đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ của công việc;

c) Đối với công việc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động, trong đó ưu tiên ký kết hợp đồng dịch vụ;

d) Đối với công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này: Thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với tổ chức.

Trường hợp không có tổ chức cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu hoặc có tổ chức cung cấp dịch vụ nhưng không thỏa thuận được nội dung thì thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động đối với cá nhân.

3. Hình thức, thời hạn hợp đồng:

a) Thời hạn hợp đồng phải căn cứ vào tính chất nhiệm vụ (đột xuất, kế hoạch hằng năm, dài hạn hoặc ngắn hạn), nhu cầu sử dụng nhân lực, điều kiện kinh phí thực hiện nhiệm vụ, khả năng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ;

b) Hình thức, thời hạn hợp đồng dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự;

c) Hình thức, thời hạn hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

4. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và các lĩnh vực đặc thù khác yêu cầu tuổi lao động chưa đủ 18 tuổi thì việc ký kết hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật lao động về ký kết hợp đồng lao động với người lao động chưa thành niên.

5. Ngoài các nội dung quy định tại Nghị định này, các nội dung khác trong hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động áp dụng theo quy định tương ứng của pháp luật dân sự, pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan.