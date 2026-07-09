Ông Nguyễn Nhật là nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP tại Văn phòng UBND cấp xã. Đơn vị ông đang công tác thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ông Nhật hỏi, trường hợp như ông có thuộc đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Nếu được hưởng thì hiện nay có văn bản hướng dẫn, công văn hoặc quy định cụ thể nào về việc áp dụng chế độ phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đối với người lao động hợp đồng theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP là người làm việc theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các Nghị định sửa đổi, bổ sung. Theo đó, đề nghị ông Nguyễn Minh Nhật báo cáo với cơ quan quản lý (Văn phòng UBND cấp xã) để thực hiện theo quy định.