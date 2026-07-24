Hợp long cầu Phước Khánh: Bước tiến quan trọng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành Cầu Phước Khánh nối TP.HCM và Đồng Nai đã chính thức hợp long với sản lượng thi công đạt trên 95%, hướng tới hoàn thành toàn tuyến cao tốc vào năm 2026.

Cầu Phước Khánh - công trình dây văng có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam - đã chính thức hoàn thành công đoạn hợp long hai nhịp chính. Sự kiện này đánh dấu bước tiến kỹ thuật quan trọng khi khối lượng thi công toàn hạng mục đạt trên 95%, tạo tiền đề đưa toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào vận hành đúng kế hoạch.

Thông số kỹ thuật và điểm nhấn quy hoạch cầu Phước Khánh

Thuộc gói thầu J3 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước Khánh bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối trực tiếp xã Bình Khánh, TP.HCM với xã Đại Phước, TP Đồng Nai. Công trình có tổng chiều dài hơn 3,1km, bề rộng mặt cầu gần 22m, được quy hoạch 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/h.

Công đoạn hoàn tất đổ bê tông đốt hợp long, chính thức nối liền hai nhịp giữa của cầu Phước Khánh.

Điểm nhấn kỹ thuật nổi bật của cầu Phước Khánh là nhịp chính dài 300m cùng tĩnh không thông thuyền đạt 55m - mức cao nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thiết kế này giúp bảo đảm hành lang an toàn đường thủy cho các tàu biển trọng tải lên đến 30.000 tấn di chuyển thuận lợi vào hệ thống cảng thượng nguồn, đặc biệt là cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải.

Tiến độ thi công đạt hơn 95% tổng giá trị

Công trình được khởi công từ tháng 7/2015 và bắt đầu khởi động lại từ đầu tháng 5/2025 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công mới. Sau hơn một năm đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) xác nhận khối lượng thi công hạng mục cầu Phước Khánh đã vượt 95% tổng giá trị.

Lực lượng thi công khẩn trương hoàn thiện các công trình phụ trợ trên mặt cầu.

Hiện nay, trên công trường duy trì lực lượng thường trực hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Các mũi thi công đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, khe co giãn, dải phân cách, lan can bảo vệ và biển báo an toàn giao thông.

Tác động liên vùng của tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ đồng

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến sở hữu hơn 20km cầu và cầu cạn. Tuyến đường khởi đầu từ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh (kết nối với Vành đai 3 TP.HCM) và kết thúc tại nút giao Quốc lộ 51, xã Phước Thái, TP Đồng Nai. Quy mô ban đầu được xây dựng 4 làn xe hoàn chỉnh và có quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe.

Trục cao tốc này sở hữu hai cầu dây văng quy mô lớn là cầu Bình Khánh (dài 2,7km bắc qua sông Soài Rạp, đã thông xe từ tháng 12/2025) và cầu Phước Khánh. Việc hợp long thành công cầu Phước Khánh là mắt xích then chốt để hướng tới mục tiêu thông xe toàn bộ tuyến đường trong năm 2026.

Khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ giảm tải trực tiếp cho Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, tuyến đường tạo hành lang kết nối giao thông liên vùng giữa miền Tây Nam Bộ với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành mà không phải đi qua trung tâm TP.HCM, thúc đẩy phát triển kinh tế và logistics tại các khu vực phụ cận như Nhơn Trạch, Nhà Bè, Cần Giờ và Bến Lức.