Hợp thửa theo Nghị quyết 254 không chỉ áp dụng cho đất dự án

Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội không có quy định bắt buộc chỉ áp dụng đối với đất dự án.

Theo khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15, trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa. Việc hợp các thửa đất không bắt buộc cùng mục đích sử dụng đất, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cùng thời hạn sử dụng đất.

Ông Tiêu Văn Tự hỏi, quy định hợp thửa tại điều này có áp dụng với đất ở, đất vườn, ao có nguồn gốc do Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất không, hay chỉ áp dụng với đất dự án?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội không có quy định bắt buộc chỉ áp dụng đối với đất dự án. Tuy nhiên, việc hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc và điều kiện được quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Theo đó, tại khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai đã quy định UBND cấp tỉnh căn cứ vào các quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện của việc hợp thửa đất đối với từng loại đất; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo quy định của pháp luật.