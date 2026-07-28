HoREA đề xuất bổ sung condotel officetel và mở rộng chính sách nhà ở xã hội vào Luật Nhà ở Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề xuất đưa bất động sản lưu trú, dự án di dời nhà ven kênh rạch và thêm nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng vào dự thảo Luật Nhà ở.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp liên quan đến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Các kiến nghị hướng đến việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật, hoàn thiện khung pháp lý cho các loại hình bất động sản mới, đồng thời gia tăng cơ chế hỗ trợ các nhóm dân cư có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở.

Bổ sung bất động sản lưu trú và tái thiết đô thị vào khung pháp lý

Theo đánh giá từ HoREA, mặc dù dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, việc điều chỉnh một số nội dung vẫn rất cần thiết để bắt kịp sự phát triển của thị trường. Đáng chú ý nhất là đề xuất đưa nhóm "nhà có mục đích lưu trú" vào phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở.

Một phần trong nội dung đề xuất của HoREA. Ảnh chụp màn hình

Nhóm bất động sản lưu trú được kiến nghị bao gồm căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, căn hộ văn phòng (officetel), căn hộ dịch vụ và các sản phẩm tương tự. Việc chính thức đưa các phân khúc này vào luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động quản lý, vận hành và cấp chứng nhận quyền sở hữu.

Bên cạnh đó, HoREA đề xuất bổ sung các hoạt động chỉnh trang đô thị, tái thiết đô thị và công tác di dời nhà ở trên, ven sông kênh rạch vào phạm vi điều chỉnh của luật. Đề xuất này nhằm thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy tiến độ cải tạo môi trường sống và nâng cao mỹ quan tại các đô thị lớn.

Mở rộng nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội

Nhằm giải quyết bài toán an cư cho lực lượng lao động, HoREA kiến nghị mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Cụ thể, các nhóm được đề xuất bổ sung gồm cán bộ, công chức, viên chức; công nhân làm việc bên ngoài các khu công nghiệp; học sinh và sinh viên thông qua mô hình ký túc xá.

Nhiều đề xuất mới được HoREA đưa ra liên quan đến lĩnh vực nhà ở. Ảnh minh họa

Ngoài ra, đối với khu vực đầu tư nước ngoài, Hiệp hội kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyền sở hữu nhà ở và thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Việc mở rộng quyền sở hữu đối với một số loại hình căn hộ lưu trú được kỳ vọng sẽ gia tăng sức hút đối với dòng vốn đầu tư quốc tế vào thị trường bất động sản.

Hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp và nhà trọ cho thuê

Bên cạnh việc phát triển nhà ở xã hội, HoREA đề xuất bổ sung cơ chế khuyến khích phân khúc nhà ở thương mại giá phù hợp. Hiệp hội cho rằng cần loại bỏ một số điều kiện đang gây rào cản cho người mua, đồng thời chuẩn hóa phương pháp xác định giá bán và giá thuê để thu hút các doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư.

Đáng chú ý, cơ chế phát triển nhà trọ cho thuê dài hạn do tư nhân, cá nhân đầu tư cũng được kiến nghị bổ sung vào luật. Đây được xem là giải pháp thực tế giúp giải quyết nhu cầu thuê nhà ở mức cao của người lao động và người có thu nhập thấp tại các vùng đô thị trung tâm.

Lưu ý: Các đề xuất chính sách hiện đang trong quá trình đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo luật và có thể được điều chỉnh theo quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.