HP EliteBook 8 G2a 14: Sức mạnh từ chip AMD Zen 5 và màn hình 800 nit siêu sáng HP chính thức mở bán laptop doanh nghiệp EliteBook 8 G2a 14 trên toàn cầu với nâng cấp chip Ryzen AI dòng Zen 5, RAM tối đa 64GB và màn hình độ sáng cao 800 nit.

HP vừa công bố mở bán rộng rãi mẫu laptop doanh nghiệp EliteBook 8 G2a 14 trên thị trường quốc tế. Đây là phiên bản nâng cấp đáng chú ý so với dòng G1a tiền nhiệm, tập trung vào việc tối ưu hiệu suất nhờ kiến trúc Zen 5 mới nhất từ AMD, đồng thời cung cấp các tùy chọn phần cứng cao cấp phục vụ nhu cầu làm việc chuyên nghiệp.

The HP EliteBook 8 G2a 14 comes in a single colour option.

Hiệu năng đột phá với kiến trúc AMD Zen 5

Điểm thay đổi cốt lõi trên EliteBook 8 G2a 14 nằm ở hệ thống vi xử lý. Máy được trang bị nền tảng AMD Gorgon Point, với tùy chọn cao nhất lên đến Ryzen AI 7 450. Đây là con chip 8 nhân dựa trên kiến trúc Zen 5, hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn khoảng 17% so với Ryzen 7 250 trên phiên bản cũ.

Bên cạnh sức mạnh xử lý thuần túy, nền tảng mới còn cải thiện đáng kể hiệu quả tiêu thụ năng lượng, giúp kéo dài thời lượng sử dụng cho viên pin 68 Wh. Để hỗ trợ các tác vụ đa nhiệm nặng và xử lý dữ liệu lớn, HP cho phép người dùng cấu hình bộ nhớ RAM lên đến 64 GB, một con số ấn tượng đối với dòng laptop 14 inch.

Màn hình 800 nit và khả năng hiển thị ngoài trời

Nhắm đến đối tượng người dùng thường xuyên di chuyển, HP cung cấp tùy chọn màn hình có độ sáng tối đa lên tới 800 nit. Độ sáng này cao hơn gấp đôi so với các dòng laptop phổ thông, cho phép nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc trực tiếp ngoài trời.

The EliteBook 8 G2a 14 with its optional RJ45 Ethernet connection.

Thiết kế bền bỉ và hệ thống cổng kết nối đa dạng

Về mặt ngoại hình, EliteBook 8 G2a 14 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản với bộ khung nhôm chắc chắn, trọng lượng duy trì ở mức khoảng 1,44 kg. Máy đảm bảo tính linh hoạt nhưng vẫn giữ được độ bền cần thiết cho môi trường doanh nghiệp.

Hệ thống cổng kết nối trên thiết bị rất đầy đủ, bao gồm:

2 cổng Thunderbolt 4

1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbit/s)

1 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbit/s)

1 cổng HDMI và jack âm thanh 3.5 mm

Tùy chọn cổng mạng RJ45 Ethernet, khe cắm Smart Card và khóa Kensington

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số và mức giá tham khảo tại các thị trường chính:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Tối đa AMD Ryzen AI 7 450 (Zen 5) Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB Màn hình 14 inch, độ sáng tối đa 800 nit Pin 68 Wh Trọng lượng ~1,44 kg

Tại thị trường Anh, mức giá khởi điểm cho phiên bản sử dụng Ryzen AI 5 Pro 440, 16 GB RAM và 512 GB SSD là £1.449. Trong khi đó, tại khu vực châu Âu, cấu hình tương tự với chip Ryzen AI 5 435 có giá €2.259. Phiên bản cao cấp nhất tại Mỹ với Ryzen AI 7 450, 64 GB RAM và 1 TB SSD hiện được niêm yết mức giá lên tới $5.872.