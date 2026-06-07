HP HyperX Omen 15 mới: Sức mạnh từ chip Core Ultra 9 290HX Plus và màn hình 180Hz HP vừa nâng cấp dòng laptop gaming HyperX Omen 15 với tùy chọn vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus mạnh mẽ, cải thiện hiệu suất CPU tới 40% và màn hình VRR 180Hz.

HP vừa chính thức làm mới dòng laptop gaming HyperX Omen 15 với những nâng cấp đáng giá về cấu hình. Đây là phiên bản nhỏ gọn hơn của mẫu Omen 16, hướng đến người dùng cần sự cân bằng giữa tính di động và hiệu năng xử lý cực cao. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của các dòng vi xử lý Intel thế hệ Arrow Lake HX mới nhất.

HyperX Omen 15 sở hữu bàn phím số đầy đủ, một đặc điểm hiếm thấy trên các dòng laptop gaming 15 inch.

Bước nhảy vọt về hiệu năng với Intel Arrow Lake HX

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt ra mắt này là việc bổ sung tùy chọn vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus và Core Ultra 9 275HX. Theo các dữ liệu thử nghiệm, những con chip thuộc thế hệ Arrow Lake HX này mang lại hiệu suất CPU cao hơn từ 30% đến 40% so với phiên bản Core Ultra 9 386H trước đó.

Sự gia tăng này đến từ số lượng nhân xử lý nhiều hơn và mức giới hạn công suất (TDP) cao hơn. Trong thực tế, sức mạnh CPU dư dả sẽ giúp duy trì tốc độ khung hình (FPS) ổn định hơn trong các tựa game nặng về tính toán hoặc các tác vụ sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, máy còn hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5 lên đến 32 GB và ổ cứng lưu trữ PCIe Gen 5 dung lượng 1 TB, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất hiện nay.

Trải nghiệm thị giác với màn hình VRR 180 Hz

HP cung cấp cho người dùng hai lựa chọn tấm nền hiển thị 15,3 inch. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p, tần số quét 165 Hz và độ sáng tối đa 400 nits. Tuy nhiên, với những game thủ khó tính, tùy chọn nâng cấp chỉ với 40 USD sẽ mang lại màn hình IPS độ phân giải 1600p, độ sáng 500 nits và đặc biệt là tần số quét biến thiên (VRR) lên đến 180 Hz.

Công nghệ VRR giúp loại bỏ hiện tượng xé hình và giảm thiểu độ trễ, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn trong các tình huống game tốc độ cao. Về mặt đồ họa, HyperX Omen 15 đi kèm với các tùy chọn GPU NVIDIA GeForce RTX 50 series, trong đó phiên bản cao cấp nhất có thể trang bị RTX 5070.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản

Thông số Chi tiết cấu hình cao cấp Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus / AMD Ryzen 9 8940HX Đồ họa (GPU) NVIDIA GeForce RTX 5070 / RTX 5060 Màn hình 15.3 inch, 1600p, 180 Hz VRR, 500 nits Bộ nhớ (RAM) Tối đa 32 GB DDR5 Lưu trữ (SSD) Tối đa 1 TB PCIe Gen 5 Pin 70 Wh, 4-cell

Tùy chọn AMD và mức giá cạnh tranh

Bên cạnh các phiên bản chạy chip Intel, HP cũng giới thiệu các cấu hình sử dụng vi xử lý AMD để tối ưu chi phí. Người dùng có thể lựa chọn chip Ryzen 9 8940HX kết hợp cùng GPU RTX 5060. Các phiên bản chạy AMD hiện có mức giá khởi điểm khá hấp dẫn, chỉ từ 1.699 USD.

Trong khi đó, phiên bản chạy chip Intel có giá khởi điểm từ 1.999 USD (giảm nhẹ so với mức niêm yết 2.099 USD trước đây). Đối với cấu hình cao cấp nhất (full option), mức giá có thể lên tới 3.329 USD. Dù ở bất kỳ cấu hình nào, tất cả các mẫu HyperX Omen 15 đều được trang bị viên pin 70 Wh, hỗ trợ tốt cho nhu cầu làm việc và giải trí cơ bản khi không cắm sạc.

Với việc bổ sung các dòng chip Arrow Lake HX và tùy chọn màn hình 180 Hz, HP HyperX Omen 15 đang khẳng định vị thế là một trong những mẫu laptop gaming 15 inch mạnh mẽ và linh hoạt nhất trên thị trường hiện nay.