HP OmniBook X Flip 14: Tại sao bản xoay gập lại yếu hơn 70% so với bản truyền thống? Dù sở hữu thiết kế tương đồng, HP OmniBook X Flip 14 lại thiếu hụt các tùy chọn cấu hình cao cấp nhất như chip Core Ultra X9 388H, dẫn đến hiệu suất đồ họa kém hơn đáng kể.

HP OmniBook X Flip 14 và phiên bản truyền thống (clamshell) trông gần như không có sự khác biệt về ngoại hình. Cả hai đều chia sẻ chung hệ thống cổng kết nối, dung lượng pin và màn hình cảm ứng OLED 1800p tần số quét 120 Hz. Tuy nhiên, một phân tích kỹ thuật sâu hơn cho thấy phiên bản xoay gập 2-trong-1 đang phải chịu những giới hạn đáng kể về mặt hiệu năng do thiếu hụt các tùy chọn cấu hình cao cấp nhất.

HP OmniBook X Flip 14 có ngoại hình tương đồng với bản truyền thống nhưng hiệu suất đồ họa lại có sự chênh lệch lớn.

Sự thiếu hụt GPU Arc B390 trên phiên bản Intel

Điểm yếu lớn nhất của OmniBook X Flip 14 nằm ở việc HP đã loại bỏ các tùy chọn vi xử lý mạnh mẽ nhất của Intel trên dòng máy này. Trong khi bản clamshell có thể cấu hình lên tới Intel Core Ultra X9 388H tích hợp nhân đồ họa Arc B390 danh tiếng, thì phiên bản Flip chỉ dừng lại ở Core Ultra 9 386H.

Sự thiếu vắng GPU Arc B390 khiến khả năng xử lý đồ họa của bản xoay gập thấp hơn từ 40% đến 70% so với bản truyền thống. Đây là một con số gây kinh ngạc đối với hai thiết bị cùng thuộc một dòng sản phẩm và có thiết kế tản nhiệt tương đương. Đối với các tác vụ văn phòng hay duyệt web, sự khác biệt này có thể không rõ rệt, nhưng với những người làm biên tập video hay thiết kế đồ họa, đây là một sự đánh đổi lớn.

Hạn chế tương tự trên cấu hình AMD Zen 5

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với phiên bản sử dụng chip AMD. Thay vì cung cấp tùy chọn Ryzen AI 9 470 đi kèm nhân đồ họa Radeon 890M mạnh mẽ nhất, OmniBook X Flip 14 hiện tại chỉ đạt mức tối đa là Ryzen AI 9 465 với Radeon 880M.

Đáng chú ý, GPU Radeon 880M thậm chí còn chậm hơn một chút so với Arc 140V được tìm thấy trên các mẫu máy chạy chip Lunar Lake của Intel, ví dụ như Lenovo ThinkPad T14 Gen 6. Điều này khiến OmniBook X Flip 14 mất đi lợi thế cạnh tranh về hiệu năng đồ họa tích hợp trong phân khúc laptop 14 inch siêu mỏng nhẹ.

So sánh thông số kỹ thuật tối đa giữa hai phiên bản

Đặc tính OmniBook X Flip 14 (Xoay gập) OmniBook X 14 (Truyền thống) Vi xử lý Intel cao nhất Core Ultra 9 386H Core Ultra X9 388H Nhân đồ họa Intel Thiếu Arc B390 Tích hợp Arc B390 Vi xử lý AMD cao nhất Ryzen AI 9 465 Ryzen AI 9 470 Nhân đồ họa AMD Radeon 880M Radeon 890M

Lựa chọn nào cho người dùng chuyên nghiệp?

Dù OmniBook X Flip 14 vẫn là một trong những mẫu laptop 2-trong-1 nhanh nhất trong phân khúc 14 inch nhờ kiến trúc Zen 5 và Core Ultra 300, việc thiếu các SKU cao cấp nhất là một rào cản đối với nhóm khách hàng sáng tạo nội dung. Nếu bạn cần sự linh hoạt của một chiếc máy tính bảng, bản Flip vẫn là lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, nếu ưu tiên hàng đầu là sức mạnh đồ họa để xử lý công việc nặng, phiên bản clamshell truyền thống mới là thiết bị mang lại giá trị tối ưu hơn.