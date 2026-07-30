HP ra mắt laptop xoay gập OmniBook 5 Flip 14 inch trang bị chip Intel Panther Lake và RAM 32GB HP chính thức ra mắt mẫu laptop 2-trong-1 OmniBook 5 Flip 14 inch dùng chip Intel Panther Lake, RAM tối đa 32 GB, pin 68 Wh với mức giá giảm còn từ 729 USD.

HP vừa chính thức mở bán mẫu laptop xoay gập OmniBook 5 Flip 2-in-1 kích thước 14 inch phiên bản mới trên thị trường quốc tế. Mẫu máy tính này được nâng cấp đáng kể về mặt hiệu năng khi chuyển sang sử dụng nền tảng vi xử lý Intel Panther Lake, hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM tối đa 32 GB cùng viên pin 68 Wh.

Nâng cấp hiệu năng vượt trội với vi xử lý Intel Panther Lake

Sau khi giới thiệu loạt sản phẩm OmniBook mới tại sự kiện CES 2026, HP tiếp tục cập nhật dòng OmniBook 5 Flip 2-in-1. Trước đó, dòng máy này chỉ được trang bị nền tảng Intel Raptor Lake. Việc chuyển đổi sang thế hệ Panther Lake hứa hẹn mang lại khả năng xử lý và hiệu suất năng lượng ấn tượng hơn.

HP cung cấp OmniBook 5 Flip 2-in-1 mới với các tùy chọn màu Powder Pink, Sky Blue và Glacier Silver.

Tại thị trường Mỹ, người dùng có thể cấu hình chiếc máy tính xoay gập này với các tùy chọn vi xử lý bao gồm Core Ultra 5 322, Core Ultra 7 355 và Core Ultra 9 386H. Đi kèm với đó là các mức dung lượng RAM tùy chọn 16 GB, 24 GB hoặc 32 GB. Dựa trên các thử nghiệm hiệu năng, phiên bản trang bị Core Ultra 9 386H thể hiện sự vượt trội rõ rệt so với các biến thể Core Ultra 5 và Core Ultra 7 nhờ bổ sung thêm các nhân hiệu năng cao (P-Core) và nhân tiết kiệm điện (E-Core).

Thiết kế linh hoạt, thời lượng pin và thông số màn hình

HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 giữ nguyên tính linh hoạt đặc trưng của dòng laptop lai với khả năng xoay gập 360 độ. Sản phẩm sở hữu các phiên bản màu sắc như Hồng Powder Pink, Xanh Sky Blue và Bạc Glacier Silver.

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình tấm nền IPS độ phân giải 1200p, độ sáng tối đa 300 nits và bao phủ 62,5% không gian màu sRGB. Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp viên pin dung lượng 68 Wh, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và di chuyển hàng ngày.

Tùy chọn cấu hình và giá bán tại các thị trường

Hiện tại, HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 đã có mặt tại một số thị trường quốc tế với mức giá cụ thể: