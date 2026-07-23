HP ra mắt ProBook 4 G2i 14: Laptop chip Intel Panther Lake mạnh mẽ và siêu nhẹ HP chính thức mở bán ProBook 4 G2i 14 toàn cầu với chip Intel Panther Lake thế hệ mới, RAM 32GB và pin 68Wh, mang đến hiệu năng vượt trội trong thân máy chỉ 1,39kg.

HP vừa làm mới dòng máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp với việc ra mắt ProBook 4 G2i 14 trên phạm vi toàn cầu. Đây là sản phẩm kế nhiệm cho dòng ProBook 4 G1i, nổi bật với việc tích hợp nền tảng Intel Panther Lake mới nhất, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu trong một thiết kế di động.

HP ProBook 4 G2i 14 sở hữu trọng lượng nhẹ chỉ từ 1,39 kg.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake mới nhất

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên HP ProBook 4 G2i 14 chính là vi xử lý Intel Panther Lake. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị chip Core Ultra 7 355, một trong những đại diện tầm trung mạnh mẽ của Intel với cấu trúc 8 nhân xử lý. Đi kèm với đó là nhân đồ họa tích hợp Xe3 iGPU 4 nhân, giúp máy xử lý tốt các tác vụ đồ họa cơ bản và công việc đa phương tiện.

Để đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà, HP trang bị cho máy dung lượng RAM lên đến 32GB và ổ cứng SSD 512GB. Cấu hình này cho phép người dùng doanh nghiệp vận hành đồng thời nhiều ứng dụng nặng mà không gặp tình trạng giật lag.

Kích thước chi tiết của HP ProBook 4 G2i 14 là 318,6 x 224,3 x 11,5~17,5 mm.

Thiết kế tối ưu cho tính di động

Dù sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ, ProBook 4 G2i 14 vẫn duy trì được vóc dáng gọn nhẹ với trọng lượng chỉ từ 1,39kg. Kích thước tổng thể của máy đạt 318,6 x 224,3 mm, với độ dày biến thiên từ 11,5mm đến 17,5mm, giúp thiết bị dễ dàng nằm gọn trong cặp xách hoặc ba lô.

Bên trong thân máy mỏng là viên pin dung lượng 68Wh, một thông số khá ấn tượng đối với dòng laptop 14 inch. Máy hỗ trợ sạc nhanh và truyền dữ liệu thông qua hai cổng USB Type-C tiện lợi, đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt của người dùng hiện đại.

Sự khác biệt về màn hình và giá bán theo khu vực

Một chi tiết đáng lưu ý là HP có sự phân hóa về thông số màn hình giữa các thị trường. Tại Mỹ, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình IPS 1200p độ sáng 300 nits với độ phủ màu 45% NTSC. Trong khi đó, người dùng tại Anh và Châu Âu nhận được màn hình chất lượng cao hơn với độ sáng 400 nits và đạt 100% dải màu sRGB, mang lại độ chính xác màu sắc vượt trội.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Vi xử lý Intel Core Ultra 7 355 / Core Ultra 5 325 (Panther Lake) RAM Tối đa 32 GB Lưu trữ 512 GB SSD Pin 68 Wh Trọng lượng Từ 1,39 kg Cổng kết nối 2x USB Type-C

Về mức giá, tại Mỹ, HP ProBook 4 G2i 14 có giá khởi điểm từ 1.899 USD sau khi áp dụng các chương trình ưu đãi. Tại khu vực Eurozone, máy có giá từ 1.402 Euro và tại Anh là .1247 Bảng Anh cho cấu hình sử dụng chip Core Ultra 5 325.

Sự ra đời của ProBook 4 G2i 14 cho thấy nỗ lực của HP trong việc duy trì vị thế ở phân khúc laptop doanh nghiệp cao cấp, đồng thời là bước đi chiến lược nhằm phổ biến nền tảng Panther Lake mới của Intel đến người dùng toàn cầu.