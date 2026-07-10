HP ZBook 8 G2i 16: Laptop trạm Panther Lake với đồ họa Arc B390 và RAM 64GB HP ra mắt ZBook 8 G2i 16 inch toàn cầu, sở hữu chip Intel Core Ultra X9 388H, đồ họa Nvidia Blackwell và màn hình 120Hz, đáp ứng nhu cầu đồ họa chuyên nghiệp.

HP vừa chính thức mở rộng dòng máy trạm di động chuyên nghiệp với việc phát hành ZBook 8 G2i phiên bản 16 inch trên phạm vi toàn cầu. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình cập nhật phần cứng của hãng, thay thế cho dòng ZBook 8 G1i 16 trước đó với những nâng cấp triệt để về nền tảng xử lý và khả năng đồ họa tích hợp.

Sức mạnh từ nền tảng Intel Panther Lake và đồ họa Blackwell

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên HP ZBook 8 G2i 16 inch chính là việc tích hợp dòng vi xử lý Panther Lake mới nhất của Intel. Người dùng có thể tùy biến cấu hình linh hoạt từ phiên bản tiêu chuẩn Core Ultra 5 325 cho đến biến thể cao cấp nhất Core Ultra X9 388H vPro. Việc sử dụng kiến trúc Panther Lake không chỉ cải thiện hiệu suất đơn nhân và đa nhân mà còn tối ưu hóa khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị.

Về khả năng xử lý đồ họa, HP cung cấp hai hướng tiếp cận cho người dùng chuyên nghiệp. Đối với các tác vụ yêu cầu đồ họa tích hợp mạnh mẽ, máy được trang bị iGPU Intel Arc B370 hoặc Arc B390. Đây là những nhân đồ họa thế hệ mới hứa hẹn khả năng xử lý video và thiết kế 2D mượt mà mà không cần tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Trong khi đó, những người dùng làm việc với mô hình 3D phức tạp có thể lựa chọn card đồ họa rời Nvidia RTX Pro 500 dựa trên kiến trúc Blackwell tiên tiến.

HP ZBook 8 G2i 16-inch chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Khả năng lưu trữ và bộ nhớ chuẩn công nghiệp

Là một máy trạm (workstation), ZBook 8 G2i 16 không thỏa hiệp về thông số bộ nhớ. Thiết bị hỗ trợ tối đa 64 GB RAM DDR5-5600, đảm bảo khả năng đa nhiệm cực tốt cho các phần mềm kỹ thuật nặng. Hệ thống lưu trữ cũng được nâng cấp với ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dung lượng lên đến 2 TB, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội so với các thế hệ tiền nhiệm.

Thành phần Thông số kỹ thuật chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 đến Core Ultra X9 388H vPro (Panther Lake) Đồ họa Intel Arc B370/B390 hoặc Nvidia RTX Pro 500 Blackwell Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB DDR5-5600 Lưu trữ Tối đa 2 TB PCIe Gen 5 Dung lượng Pin Tùy chọn 68 Wh hoặc 77 Wh

Thiết kế tối ưu cho nhập liệu và hiển thị

So với phiên bản 14 inch, biến thể 16 inch của ZBook 8 G2i mang lại lợi thế lớn về không gian làm việc. HP đã tích hợp thêm cụm phím số (numberpad) đầy đủ, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với các kỹ sư và chuyên viên tài chính thường xuyên làm việc với số liệu. Tuy nhiên, việc bổ sung này khiến bố cục bàn phím bị đẩy nhẹ sang bên trái. Đáng chú ý, HP đã quyết định đặt bàn di chuột (trackpad) cơ học căn giữa theo phím Space thay vì căn giữa theo thân máy, dẫn đến việc trackpad hơi lệch về một bên.

Về màn hình, mặc dù không có tùy chọn tấm nền OLED, nhưng HP cung cấp tới gần 12 cái tên trong danh sách tùy chọn hiển thị. Đáng chú ý nhất là hai phiên bản màn hình hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) 120 Hz. Trong đó, cấu hình cao cấp nhất sở hữu độ phân giải 3.840 x 2.400 pixels (4K) với độ sáng tối đa 500 nits. Đối với những môi trường làm việc có ánh sáng mạnh, người dùng có thể chọn các tấm nền có độ sáng lên tới 800 nits.

Giá bán và phân khúc thị trường

Hiện tại, HP ZBook 8 G2i 16 inch đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại nhiều thị trường lớn. Tại Mỹ, mức giá khởi điểm được niêm yết là 2.938 USD. Tuy nhiên, với những cấu hình "khủng" nhất bao gồm chip Core Ultra X9 388H vPro và 64 GB RAM, mức giá có thể đẩy lên vượt mức 6.500 USD.

Tại khu vực châu Âu và Anh, mức giá có sự điều chỉnh theo từng cấu hình cụ thể. Ví dụ, phiên bản sử dụng Core Ultra 7 356H với 32 GB RAM và màn hình 1200p có giá khoảng 2.923 Euro. Trong khi đó, tại Anh, cấu hình chạy chip Core Ultra X7 368H kèm màn hình 2.4K 120Hz có giá khởi điểm từ 2.452 Bảng Anh.

Với sự kết hợp giữa nền tảng Panther Lake và tùy chọn đồ họa chuyên nghiệp Blackwell, HP ZBook 8 G2i 16 inch hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc máy trạm di động cao cấp, trực tiếp cạnh tranh với các dòng Precision của Dell hay ThinkPad P-series của Lenovo.