Quốc phòng toàn dân Hũ gạo thắm tình quân - dân Từ những nắm gạo được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 994 tự nguyện chắt chiu mỗi ngày, mô hình “Hũ gạo tình quân - dân” đã được duy trì 12 năm, trở thành nguồn sẻ chia thiết thực với học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người dân trên địa bàn xã Ninh Gia và Gia Hiệp.

Nắm gạo nhỏ, nghĩa tình sâu

Trung đoàn Bộ binh 994 đứng chân tại thôn Đăng Srôn, xã Ninh Gia, nơi một bộ phận người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2014, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn triển khai mô hình “Hũ gạo tình quân - dân”, đưa tinh thần tương thân tương ái thành những việc làm cụ thể trong công tác dân vận.

Mỗi ngày, một phần gạo nhỏ được cán bộ, chiến sĩ chắt chiu góp lại. Qua thời gian, những phần đóng góp ấy trở thành nguồn lực để đơn vị đồng hành cùng học sinh, gia đình khó khăn trên địa bàn. Để duy trì lâu dài, mô hình được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ theo dõi, kiểm tra và đánh giá định kỳ.

Trung sĩ Kon Sa Arô Ka Bình Minh tham gia đóng góp “Hũ gạo tình quân - dân”

Với Trung sĩ Kon Sa Arô Ka Bình Minh, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, mỗi nắm gạo tuy nhỏ nhưng khi dành để hỗ trợ học sinh nghèo, anh càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc mình đang làm.

“ “Người chiến sĩ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn phải gần dân, hiểu dân và chia sẻ khó khăn với Nhân dân”. Trung sĩ Kon Sa Arô Ka Bình Minh, Tiểu đội trưởng, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1

Tiếp sức học sinh nghèo

Theo thời gian, mô hình được mở rộng. Bên cạnh gạo trích từ tiêu chuẩn ăn, cán bộ, chiến sĩ còn tự nguyện đóng góp kinh phí, kết hợp nguồn quỹ tăng gia sản xuất để có thêm nguồn lực hỗ trợ.

Hiện Trung đoàn đang đồng hành cùng 4 học sinh tại các trường Tiểu học Ninh Gia, THCS Ninh Gia và THCS Tam Bố, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng đến hết bậc THCS. Cán bộ, chiến sĩ còn thăm hỏi, động viên, kèm cặp và hướng dẫn học tập.

Em Ka An Thi, học sinh Trường THCS Tam Bố cho biết, sự hỗ trợ của các chú bộ đội trong 4 năm qua giúp em có thêm niềm tin và động lực để cố gắng học tập.

Vào dịp Tết Nguyên đán, tổng kết năm học, Trung đoàn cũng trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Tam Bố và THCS Ninh Gia. Đến nay, 50 lượt học sinh đã được hỗ trợ, với tổng số tiền 25 triệu đồng cùng 50 suất quà.

Trung đoàn Bộ binh 994 trao quà cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Tam Bố

Theo ông Trần Quốc Sinh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Bố, xã Gia Hiệp, nhà trường phối hợp với Trung đoàn rà soát những học sinh khó khăn, có ý chí vươn lên để giới thiệu hỗ trợ. Những phần quà đã tạo thêm động lực để các em tiếp tục con đường học tập.

Lan tỏa nghĩa tình quân - dân

Từ nguồn lực của mô hình, sự sẻ chia của người lính còn được nối dài đến cộng đồng. Năm 2025, Trung đoàn hỗ trợ 20 triệu đồng thực hiện chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn xã Ninh Gia.

Bàn giao nhà cho hộ dân khó khăn tại xã Ninh Gia

Trong các đợt huấn luyện chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên và những ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ dành hàng trăm ngày công để vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, đường giao thông và các công trình dân sinh.

Tinh thần ấy cũng lan tỏa đến các cơ quan, đơn vị có cán bộ, chiến sĩ đến Trung đoàn huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng. Những đóng góp tự nguyện góp thêm nguồn lực để “Hũ gạo tình quân - dân” được duy trì và mở rộng.

Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng chung tay ủng hộ “Hũ gạo tình quân - dân”

Sau 12 năm, từ một nắm gạo nhỏ trong mỗi bữa ăn, mô hình dân vận này ngày càng thiết thực. Sự đồng hành bền bỉ của người lính đã tiếp sức cho học sinh nghèo, chia sẻ với gia đình khó khăn và góp phần gắn kết tình quân - dân trên địa bàn.