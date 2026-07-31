Huawei chốt lịch ra mắt nova 16 SE cùng MateBook Fold và MatePad Pro mới vào ngày 5 tháng 8 Sự kiện ngày 5 tháng 8 của Huawei gây chú ý với sự xuất hiện của nova 16 SE mang pin 8.500mAh, chip Kirin 8020 cùng dải thiết bị phần cứng cao cấp.

Huawei đã chính thức ấn định thời điểm tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 5 tháng 8 tới. Tâm điểm của sự kiện là mẫu điện thoại tầm trung Huawei nova 16 SE với thông số kỹ thuật ấn tượng, bên cạnh sự xuất hiện của dòng laptop màn hình gập MateBook Fold Ultimate Design, máy tính bảng MatePad Pro thế hệ mới, laptop MateBook Pro S siêu nhẹ và dòng TV RGB MiniLED.

Huawei nova 16 SE sẽ ra mắt vào tuần tới cùng với MatePad Pro và MateBook Fold mới.

Sức mạnh phần cứng và công nghệ hiển thị trên Huawei nova 16 SE

Mẫu điện thoại nova 16 SE là thiết bị nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong đợt ra mắt này. Sản phẩm được trang bị vi xử lý Kirin 8020, mang lại hiệu năng xử lý ổn định cho các tác vụ hàng ngày và giải trí. Máy sở hữu màn hình AMOLED kích thước lớn 6,84 inch, đáp ứng tốt nhu cầu trải nghiệm không gian hiển thị rộng rãi.

Đáng chú ý, màn hình của nova 16 SE đạt độ sáng đỉnh lên tới 8.000 nits, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Về khả năng quang học, máy được tích hợp cụm camera chính độ phân giải 50 megapixel đi kèm công nghệ xử lý hình ảnh Red Maple Imaging tiên tiến, giúp nâng cao chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Các tính năng chính của Huawei nova 16 SE

Thời lượng pin 8.500mAh và nền tảng hệ điều hành HarmonyOS

Bên cạnh cấu hình và màn hình, điểm đột phá của Huawei nova 16 SE nằm ở viên pin dung lượng 8.500mAh. Đây là mức dung lượng vượt trội so với mặt bằng chung các mẫu smartphone trong cùng phân khúc, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày liên tục. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 66W giúp tối ưu thời gian nạp lại năng lượng.

Khi xuất xưởng, nova 16 SE sẽ chạy sẵn trên hệ điều hành HarmonyOS. Nền tảng này mang lại khả năng tối ưu phần cứng mượt mà cùng khả năng kết nối liền mạch với các thiết bị khác thuộc hệ sinh thái của Huawei.

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên Huawei nova 16 SE Vi xử lý Kirin 8020 Màn hình 6,84 inch AMOLED, độ sáng đỉnh 8.000 nits Camera chính 50 MP, tích hợp Red Maple Imaging Dung lượng pin 8.500 mAh, sạc nhanh 66W Hệ điều hành HarmonyOS

Huawei Mate Pad Pro 2026 sẽ ra mắt vào tuần tới

Hệ sinh thái thiết bị phần cứng mới: MateBook Fold, MatePad Pro và TV MiniLED

Không chỉ dừng lại ở smartphone, sự kiện ngày 5 tháng 8 còn là nơi Huawei phô diễn sức mạnh công nghệ phần cứng ở nhiều mảng thiết bị khác nhau. Hãng sẽ giới thiệu mẫu laptop màn hình gập MateBook Fold Ultimate Design thế hệ mới, kế thừa thiết kế màn hình 18 inch từ phiên bản tiền nhiệm và cung cấp ba lựa chọn màu sắc khác nhau.

Bên cạnh đó, dòng máy tính bảng cao cấp MatePad Pro cũng nhận được bản nâng cấp mới. Dù các thông số chi tiết chưa được công bố toàn bộ, sản phẩm hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến vượt trội về hiệu năng và màn hình. Hãng cũng trình làng mẫu laptop MateBook Pro S hướng tới người dùng di động với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 798 gram, cùng dòng TV RGB MiniLED thế hệ mới ứng dụng công nghệ hiển thị tiên tiến.

Hiện tại, phần lớn các sản phẩm trong sự kiện đã được mở chương trình đặt hàng trước trên hệ thống cửa hàng trực tuyến chính thức của Huawei, sẵn sàng tới tay người dùng ngay sau khi sự kiện kết thúc.