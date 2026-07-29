Huawei Nova 16 SE lộ diện: Pin 8.500 mAh cùng chip Kirin 8020 và màn hình 1.5K Dòng smartphone SE của Huawei tái xuất ấn tượng với viên pin khủng 8.500 mAh, vi xử lý Kirin 8020 cùng cảm biến camera Red Maple tiên tiến trong phân khúc tầm trung.

Huawei Nova 16 SE là mẫu smartphone tầm trung mới sắp ra mắt của Huawei, đánh dấu sự quay trở lại của dòng sản phẩm SE kể từ năm 2024. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ nhờ sở hữu viên pin dung lượng khủng 8.500 mAh, tấm nền màn hình LTPS OLED 1.5K cùng vi xử lý Kirin 8020 do hãng tự tối ưu hóa.

Huawei Nova 16 SE đang được phát triển

Đột phá thời lượng sử dụng với viên pin 8.500 mAh và cấu hình mạnh mẽ

Sau thời gian dài vắng bóng kể từ thế hệ Nova 12 SE ra mắt vào năm 2024, việc Huawei chuẩn bị trình làng Nova 16 SE cho thấy chiến lược mới của thương hiệu này. Hãng tập trung giải quyết bài toán thời lượng pin trên thiết bị di động bằng việc trang bị viên pin dung lượng lên tới 8.500 mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục từ 3 đến 4 ngày.

Điện thoại Huawei Nova 16 SE sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Bên cạnh viên pin dung lượng lớn, Huawei Nova 16 SE được trang bị màn hình LTPS OLED dạng phẳng với độ phân giải 1.5K. Tấm nền này vừa mang lại chất lượng hiển thị sắc nét, vừa tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng. Về hiệu năng, thiết bị vận hành trên vi xử lý Kirin 8020, đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm hàng ngày cũng như giải trí với các tựa game phổ biến.

Điện thoại gây ấn tượng với viên pin dung lượng khủng

Thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và công nghệ camera Red Maple

Ngoại hình của Huawei Nova 16 SE mang nhiều đường nét tương đồng với mẫu Honor Power 2. Mặt lưng ứng dụng hiệu ứng chuyển màu gradient với 4 tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng, xanh dương và cam. Điểm nhấn trên hệ thống nhiếp ảnh là camera chính 50 megapixel kết hợp cùng cảm biến đa phổ Red Maple. Công nghệ này hỗ trợ tái tạo màu sắc chân thực và cải thiện khả năng thu nhận ánh sáng trong nhiều điều kiện phức tạp.

Huawei Nova 16 SE có pin dung lượng cao

Mẫu smartphone Enjoy bí ẩn với dung lượng pin 10.000 mAh

Song song với Nova 16 SE, các nguồn tin rò rỉ cho thấy Huawei còn đang phát triển một mẫu điện thoại mới thuộc dòng Enjoy có phân khúc cao hơn Enjoy 90 Pro Max. Thiết bị này dự kiến sở hữu màn hình LTPS OLED 6.84 inch độ phân giải 1.5K, chip Kirin đầu 8 và camera chính 50 megapixel. Đặc biệt, máy tích hợp viên pin lên tới 10.000 mAh, cung cấp nguồn năng lượng tương đương một viên pin sạc dự phòng cỡ trung.

Điện thoại mới của Huawei được kỳ vọng có giá hấp dẫn

Bảng so sánh thông số kỹ thuật rò rỉ

Thông số Huawei Nova 16 SE Mẫu Huawei Enjoy mới Dung lượng pin 8.500 mAh 10.000 mAh Màn hình LTPS OLED phẳng, 1.5K LTPS OLED 6.84 inch, 1.5K Vi xử lý Kirin 8020 Kirin đầu 8 Camera chính 50 MP (Cảm biến Red Maple) 50 MP

Dự kiến giá bán và phân khúc thị trường

Huawei Nova 16 SE được dự báo sẽ có mức giá dao động từ 2.000 Nhân dân tệ đến 3.000 Nhân dân tệ (khoảng 300 USD đến 450 USD, tương đương 7,5 triệu đến 11,3 triệu đồng). Đây được đánh giá là mức giá cạnh tranh trong phân khúc tầm trung, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin bền bỉ và cấu hình ổn định.