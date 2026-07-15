Huawei Pura 90s Pro và Pro Max trình làng: Camera tele 200MP và chip Kirin 9030S thế hệ mới Huawei vừa ra mắt bộ đôi flagship Pura 90s Pro và Pro Max với điểm nhấn là cảm biến tele 200MP đầu tiên trong ngành, màn hình LTPO chống phản xạ và vi xử lý Kirin 9030S.

Huawei Pura 90s Pro và Pro Max là dòng điện thoại flagship mới nhất của Huawei, nổi bật với hệ thống camera tele 200MP đầu tiên trong ngành và vi xử lý Kirin 9030S tự phát triển. Việc ra mắt phiên bản quốc tế cho thấy tham vọng của Huawei trong việc cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cao cấp bằng những đột phá về nhiếp ảnh và công nghệ kết nối.

Thiết kế màn hình LTPO tối ưu trải nghiệm thị giác

Cả hai mẫu flagship mới đều sử dụng công nghệ màn hình OLED LTPO tiên tiến, nhưng được tinh chỉnh để phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau. Huawei Pura 90s Pro Max sở hữu màn hình phẳng kích thước lớn 6.9 inch (1,308 x 2,880 pixel), lý tưởng cho người dùng thường xuyên giải trí hoặc xử lý công việc trên di động. Trong khi đó, phiên bản Pura 90s Pro với kích thước 6.6 inch mang lại cảm giác cầm nắm gọn gàng, linh hoạt hơn.

Huawei Pura 90s Pro và Pro Max ra mắt với cấu hình phần cứng ấn tượng

Đáng chú ý, Huawei đã trang bị lớp phủ chống phản chiếu đặc biệt trên cả hai thiết bị, giúp giảm tới 70% ánh sáng phản xạ từ môi trường. Kết hợp với kính cường lực Kunlun thế hệ mới, màn hình của dòng Pura 90s không chỉ hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt mà còn tăng cường khả năng chịu lực và chống va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Đột phá camera tele 200MP và công nghệ LOFIC

Hệ thống camera là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản. Pura 90s Pro Max ghi điểm với cảm biến tele RYYB 200MP kích thước 1/1.28 inch, hỗ trợ zoom quang học 4x và khả năng chụp macro chuyên sâu. Nhờ hệ thống chống rung đạt chuẩn CIPA 7.0, thiết bị có thể quay video tele ổn định ngay cả ở mức zoom 20x.

Huawei Pura 90s Pro Max sở hữu camera tele 200MP chất lượng cao

Ngoài ra, camera chính trên bản Pro Max sử dụng cảm biến LOFIC RYYB 50MP với khẩu độ thay đổi linh hoạt từ f/1.4 đến f/4.0, giúp kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh tối ưu. Với phiên bản Pura 90s Pro, mặc dù vẫn giữ cảm biến chính 50MP và camera tele 50MP, máy đã lược bỏ công nghệ LOFIC và sử dụng camera góc siêu rộng độ phân giải thấp hơn là 12.5MP.

Huawei Pura 90s Pro sở hữu camera chính 50MP chất lượng

Hiệu năng Kirin 9030S và khả năng kết nối hiện đại

Sức mạnh của bộ đôi này đến từ vi xử lý Kirin 9030S mới nhất, đi kèm RAM 12GB. Huawei cũng tích hợp các chuẩn kết nối hàng đầu hiện nay bao gồm 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và NearLink – công nghệ truyền tải không dây độc quyền của hãng. Về phần mềm, máy chạy trên giao diện EMUI 16 được xây dựng dựa trên nền tảng AOSP 16, đảm bảo sự mượt mà và khả năng tương thích ứng dụng tốt.

So sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cốt lõi giữa hai phiên bản Pura 90s Pro và Pura 90s Pro Max:

Đặc điểm Huawei Pura 90s Pro Huawei Pura 90s Pro Max Màn hình 6.6 inch LTPO OLED 6.9 inch LTPO OLED Chip xử lý Kirin 9030S Kirin 9030S Camera chính 50MP 50MP (Công nghệ LOFIC) Camera Tele 50MP (Zoom 4x) 200MP (Zoom 4x, CIPA 7.0) Dung lượng Pin 6,000mAh 6,000mAh Sạc dây/không dây 66W / 50W 100W / 80W

Thời lượng pin và mức giá công bố

Dòng Pura 90s mới được trang bị viên pin dung lượng lớn 6,000mAh, đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi. Tuy nhiên, tốc độ tái nạp năng lượng có sự phân cấp rõ rệt: phiên bản Pro Max hỗ trợ sạc nhanh có dây lên đến 100W, trong khi bản Pro dừng lại ở mức 66W.

Các flagship mới của Huawei sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Tại thị trường Malaysia, Huawei Pura 90s Pro có giá khởi điểm khoảng 23.84 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Phiên bản cao cấp nhất Pura 90s Pro Max với cấu hình 512GB được niêm yết ở mức khoảng 31.57 triệu đồng. Đây được xem là mức giá cạnh tranh đối với các dòng flagship sở hữu công nghệ camera hàng đầu hiện nay.