Huawei Watch GT7 ra mắt: Màn hình 3.000 nits, pin 21 ngày với giá từ 6,18 triệu đồng Huawei Watch GT7 chính thức chào sân với độ sáng màn hình kỷ lục 3.000 nits, pin tối đa 21 ngày cùng tính năng Pro Ski chuyên sâu nhưng có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Huawei đã chính thức ra mắt mẫu đồng hồ thông minh Huawei Watch GT7 tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản tiêu chuẩn ra mắt cùng biến thể GT7 Pro, hướng tới phân khúc cận cao cấp với điểm nhấn về độ sáng màn hình, thời lượng pin và các chế độ luyện tập nâng cao.

Huawei Watch GT7 ra mắt

Thiết kế tối ưu với hai tùy chọn kích thước

Để tối ưu chi phí so với bản Pro dùng chất liệu titan và gốm, Huawei Watch GT7 sử dụng khung viền thép không gỉ kết hợp mặt lưng nhựa. Máy giữ độ hoàn thiện cao và cung cấp hai phiên bản kích thước:

Phiên bản 41 mm: Độ mỏng 9.9 mm, thiết kế viền tròn tối giản, phù hợp với cổ tay nhỏ.

Độ mỏng 9.9 mm, thiết kế viền tròn tối giản, phù hợp với cổ tay nhỏ. Phiên bản 46 mm: Độ dày 10.9 mm, viền mặt số thể thao và góc cạnh hơn.

Smartwatch Huawei có thiết kế bắt mắt

Màn hình AMOLED độ sáng kỷ lục 3.000 nits

Huawei Watch GT7 trang bị màn hình AMOLED độ phân giải 466 x 466 pixel với kích thước 1.32 inch (bản 41 mm) và 1.47 inch (bản 46 mm). Điểm nâng cấp lớn nhất là độ sáng tối đa đạt 3.000 nits, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt.

Huawei Watch GT7 có màn hình siêu sáng

Tích hợp tính năng Pro Ski và hơn 110 chế độ thể thao

Về mặt tính năng, Huawei Watch GT7 không trang bị cảm biến đo điện tâm đồ (ECG) như bản Pro, nhưng giữ lại đầy đủ các cảm biến sức khỏe cốt lõi như đo nhịp tim thế hệ mới, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và đo nhiệt độ da.

Đáng chú ý, thiết bị bổ sung chế độ "Pro Ski" hỗ trợ theo dõi đồ họa độ dốc đường trượt và đo lực G khi di chuyển tốc độ cao. Đồng hồ hỗ trợ hơn 110 môn thể thao, tích hợp GPS độc lập, NFC và chuẩn kết nối Bluetooth 6.0.

Đồng hồ giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Thời lượng pin duy trì lên đến 21 ngày

Dung lượng pin tiếp tục là thế mạnh của dòng Huawei Watch GT:

Phiên bản 46 mm: Sử dụng tối đa 21 ngày ở chế độ thông thường và khoảng 7 ngày khi bật tính năng Always-on Display.

Sử dụng tối đa 21 ngày ở chế độ thông thường và khoảng 7 ngày khi bật tính năng Always-on Display. Phiên bản 41 mm: Đạt 14 ngày sử dụng thông thường và 5 ngày khi bật Always-on Display.

Huawei Watch GT7 có thời lượng pin ấn tượng

Giá bán niêm yết

Tại Trung Quốc, Huawei Watch GT7 có mức giá khởi điểm cho các phiên bản như sau: