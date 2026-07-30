Huffy ra mắt xe đạp điện Quantis dành cho thanh thiếu niên với pin tháo rời và tay ga Huffy Quantis sở hữu động cơ 250W, khung nhôm 24 inch và pin tháo rời 280Wh, mang đến giải pháp di chuyển an toàn cho người dùng từ 12 tuổi trở lên.

Huffy vừa chính thức ra mắt mẫu xe đạp điện Quantis hướng tới đối tượng người dùng từ 12 tuổi trở lên trên thị trường toàn cầu. Mẫu xe này nổi bật với sự kết hợp giữa thiết kế sườn cứng (hardtail), khối pin tháo rời tiện lợi và hệ thống tay ga trợ lực, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

The Huffy Quantis comes with mechanical disc brakes

Cấu hình động cơ và hiệu suất vận hành

Về sức mạnh, Huffy Quantis được trang bị động cơ moay-ơ sau công suất 250 W, kết hợp cùng khối pin tháo rời dung lượng 280 Wh (36 V, 7.8 Ah). Hệ thống truyền động này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 15 mph (24 km/h) khi sử dụng tay ga. Mức tốc độ này thấp hơn so với giới hạn tiêu chuẩn 20 mph (32 km/h) của dòng xe đạp điện Class 2 thông thường.

Khác với các dòng xe đạp điện sở hữu động cơ công suất lớn như Amflow TL Carbon hay Trek Borrego+, Quantis sử dụng động cơ và dung lượng pin ở mức vừa phải. Xe được trang bị bộ truyền động Shimano 6 cấp tốc độ, đi kèm 3 mức độ trợ lực đạp và tay ga dạng nhấn ngón tay (thumb throttle). Hiện tại, Huffy chưa công bố các chi tiết về mô-men xoắn, công suất đỉnh cũng như quãng đường di chuyển tối đa cho mỗi lần sạc.

The Quantis features a 280 Wh removable battery

Khung gầm, phanh và các tiện ích công nghệ

Huffy Quantis sử dụng khung nhôm hardtail 24 inch kết hợp với lốp gai kích thước 24 x 3 inch, giúp tăng cường độ bám đường và khả năng cân bằng. Về hệ thống an toàn, nhà sản xuất trang bị phanh đĩa cơ cho mẫu xe này.

Trên ghi-đông, xe được trang bị màn hình LCD hiển thị các thông số vận hành cơ bản như mức dung lượng pin, chế độ trợ lực, mức công suất và tốc độ. Dù có giá bán trên 800 USD, Huffy Quantis không hỗ trợ kết nối ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Mẫu xe đạp điện Huffy Quantis được phân phối với một tùy chọn màu duy nhất là xanh Cobalt với mức giá niêm yết 899 USD. Người dùng có thể đặt mua trực tiếp sản phẩm thông qua website chính thức của Huffy.

Bảng thông số kỹ thuật Huffy Quantis