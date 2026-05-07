Humble Bundle tung gói game GDC Summer 2026: 8 trò chơi Steam Deck giá chỉ 13 USD Gói GDC Summer 2026 trên Humble Bundle cung cấp 8 trò chơi được đánh giá cao và hoàn toàn tương thích với Steam Deck, giúp người dùng tiết kiệm hơn 170 USD.

Humble Bundle vừa làm mới gói trò chơi GDC (Game Developers Conference) cho phiên bản Summer 2026. Bộ sưu tập lần này tập trung vào các tựa game có khả năng vận hành mượt mà trên máy chơi game cầm tay Steam Deck của Valve, mang lại giá trị kinh tế lớn cho cộng đồng game thủ.

Bộ sưu tập GDC Summer 2026 sẽ có sẵn cho đến ngày 24 tháng 7 năm 2026. Trong ảnh: Steam Deck cùng ảnh bìa của gói trò chơi.

Toàn bộ 8 trò chơi trong gói có tổng giá trị bán lẻ lên tới 187 USD. Tuy nhiên, thông qua chương trình khuyến mãi này, người dùng có thể sở hữu tất cả chỉ với mức thanh toán tối thiểu 13 USD. Ngay cả khi so sánh với mức giá thấp nhất lịch sử (all-time low) từng được ghi nhận trên Steam là 60,48 USD, đây vẫn là một thỏa thuận cực kỳ hấp dẫn. Chương trình dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 24/07/2026.

Gói cơ bản trị giá 7 USD với 5 trò chơi

Humble Bundle chia gói sản phẩm này thành hai cấp độ (tier). Với mức thanh toán từ 7 USD, người chơi sẽ nhận được 5 tựa game đầu tiên, tất cả đều đạt mức đánh giá tích cực từ 85% trở lên và tương thích tốt với Steam Deck:

Grandma, No!: Trò chơi hài hước dựa trên cơ chế vật lý, đạt chuẩn Steam Deck Verified.

Trò chơi hài hước dựa trên cơ chế vật lý, đạt chuẩn Steam Deck Verified. 20XX: Tựa game hành động roguelike phát hành năm 2017, đạt chuẩn Steam Deck Playable với 92% đánh giá tích cực.

Tựa game hành động roguelike phát hành năm 2017, đạt chuẩn Steam Deck Playable với 92% đánh giá tích cực. Maiden and Spell: Trò chơi chiến đấu phong cách bullet hell, đạt chuẩn Steam Deck Verified với tỷ lệ đánh giá cực cao (97%).

Trò chơi chiến đấu phong cách bullet hell, đạt chuẩn Steam Deck Verified với tỷ lệ đánh giá cực cao (97%). Dusk: Tựa game bắn súng phong cách cổ điển (boomer shooter) đình đám với gần 17.000 lượt đánh giá tích cực.

Tựa game bắn súng phong cách cổ điển (boomer shooter) đình đám với gần 17.000 lượt đánh giá tích cực. The Gunk: Trò chơi phiêu lưu hành động đạt chuẩn Steam Deck Playable.

Mở khóa toàn bộ bộ sưu tập với 13 USD

Khi thanh toán từ 13 USD trở lên, người dùng sẽ nhận thêm 3 tựa game chất lượng cao khác, nâng tổng số trò chơi trong bộ sưu tập lên con số 8. Đây là những cái tên có giá trị bán lẻ cao nhất trong danh sách:

Isopod: A Webbed Spin-off: Trò chơi đi cảnh 3D đưa người chơi vào vai một chú bọ đậu (pill-bug), đạt chuẩn Steam Deck Verified.

Trò chơi đi cảnh 3D đưa người chơi vào vai một chú bọ đậu (pill-bug), đạt chuẩn Steam Deck Verified. Bomb Rush Cyberfunk: Phát hành năm 2023, đây là tựa game đi cảnh lấy bối cảnh thế giới tương lai với đồ họa ấn tượng, đạt chuẩn Steam Deck Verified.

Phát hành năm 2023, đây là tựa game đi cảnh lấy bối cảnh thế giới tương lai với đồ họa ấn tượng, đạt chuẩn Steam Deck Verified. Solar Ash: Tựa game hành động phiêu lưu từ năm 2022 với 90% đánh giá tích cực, đạt chuẩn Steam Deck Playable.

Tất cả các vật phẩm bao gồm trong gói

Bên cạnh các trò chơi, gói này còn đi kèm hai mã giảm giá bổ sung cho các nội dung liên quan khác. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số chính của các trò chơi có trong gói GDC Summer 2026:

Tên trò chơi Chuẩn Steam Deck Đánh giá tích cực Giá bán lẻ (USD) Grandma, No! Verified 88% 14,99 20XX Playable 92% 14,99 Maiden and Spell Verified 97% 12,99 Dusk Verified 97% 19,99 The Gunk Playable 85% 18,45 Isopod: A Webbed Spin-off Verified 88% 19,99 Bomb Rush Cyberfunk Verified Cao 39,99 Solar Ash Playable 90% 39,99

Việc lựa chọn các tựa game đạt chuẩn Verified và Playable cho thấy Humble Bundle đang nhắm tới đối tượng người dùng sở hữu các thiết bị handheld PC đang ngày càng phổ biến. Với mức giá trung bình chưa đến 2 USD cho mỗi trò chơi, đây là thời điểm thích hợp để game thủ làm phong phú thêm thư viện Steam của mình trước khi ưu đãi kết thúc vào cuối tháng 7.