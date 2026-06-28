Y tế - Sức khỏe HUNA 2026: Khẳng định thương hiệu Hội Tiết niệu - Thận học Trong 2 ngày 26 - 27/6/2026, Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh (HUNA) tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII do HUNA tổ chức

Với chủ đề “Hợp tác quốc tế - Phối hợp liên ngành - Nâng tầm Tiết niệu - Thận học”, hội nghị năm nay thu hút hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong cả nước cùng nhiều chuyên gia quốc tế. Chương trình có gần 300 báo cáo khoa học trình bày trực tiếp và hơn 20 báo cáo poster, được tổ chức tại 6 hội trường song song.

Mái nhà chung của tri thức và đổi mới

Kế thừa hơn 35 năm hình thành và phát triển, HUNA là một trong những diễn đàn học thuật hàng đầu của chuyên ngành Tiết niệu - Thận học Việt Nam. Từ một hội nghị chuyên ngành, HUNA đã trở thành mái nhà chung của các chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học trong lĩnh vực Tiết niệu - Thận học. Đồng thời, hội nghị còn là cầu nối giữa nghiên cứu và thực hành lâm sàng, góp phần thúc đẩy đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thao tác robot phẫu thuật khu vực trưng bày của Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII do HUNA tổ chức

Không ngừng khẳng định vai trò là điểm tựa học thuật của chuyên ngành, HUNA tạo môi trường để các thế hệ thầy thuốc chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ y học mới và đưa các thành tựu khoa học vào thực tiễn điều trị. Những giá trị được vun đắp qua nhiều năm đã tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của chuyên ngành Tiết niệu - Thận học Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Đồng thời, từng bước nâng cao vị thế của y học Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII do HUNA tổ chức



Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Anh Toàn, Chủ tịch Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh cho biết: “Giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu HUNA chính là tinh thần đoàn kết, chia sẻ tri thức, không ngừng đổi mới và luôn hướng đến người bệnh. Thành công của HUNA không chỉ được đo bằng số lượng đại biểu hay báo cáo khoa học, mà còn ở những kết nối chuyên môn được hình thành, những cơ hội hợp tác được mở rộng và những thành tựu khoa học được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực cho người bệnh”.

Kết nối tri thức, nâng cao chất lượng điều trị

HUNA 2026 ghi dấu bằng việc cụ thể hóa chủ đề “Hợp tác quốc tế - Phối hợp liên ngành - Nâng tầm Tiết niệu - Thận học”. Chương trình gồm 4 phiên đào tạo CME chuyên sâu, gần 300 báo cáo khoa học trình bày trực tiếp và hơn 20 báo cáo poster. Quy mô học thuật tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu trong chuyên ngành.

Phiên phẫu thuật thị phạm trực tiếp từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận



Điểm nhấn của hội nghị là phiên phẫu thuật thị phạm trực tiếp từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, giúp đại biểu theo dõi, trao đổi và cập nhật kỹ thuật ngay tại hội trường. Hoạt động này góp phần tăng tính thực tiễn, thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực hành, đồng thời hỗ trợ đưa các tiến bộ kỹ thuật đến gần hơn với người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (bên phải) tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII do HUNA tổ chức



Bác sĩ chuyên khoa II Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết: “Việc tham gia HUNA 2026 là cơ hội quan trọng để đội ngũ y tế địa phương tiếp cận kỹ thuật mới, cập nhật kiến thức chuyên sâu và nâng cao năng lực điều trị tại tuyến cơ sở. Hoạt động này tiếp tục tạo điều kiện tăng cường liên kết chuyên môn giữa các trung tâm y khoa lớn và hệ thống y tế cơ sở. Với Lâm Đồng, việc đăng cai hội nghị mở ra cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực Tiết niệu - Thận học”.

Từ các hoạt động tại hội nghị, nhiều kết nối chuyên môn được hình thành, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Qua đó giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến và tăng hiệu quả điều trị.

HUNA 2026 ghi dấu ấn về quy mô học thuật, chất lượng chuyên môn và tính ứng dụng thực tiễn. Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn khoa học quan trọng của chuyên ngành Tiết niệu - Thận học Việt Nam, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng điều trị.