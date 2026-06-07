Y tế - Sức khỏe HUNA 2026: Từ hội trường khoa học đến phòng mổ 4 ca phẫu thuật được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ về hội trường, hơn 230 báo cáo khoa học của các chuyên gia trong nước và quốc tế - Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XXIII của Hội Tiết niệu - Thận học TP Hồ Chí Minh (HUNA 2026), diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/6/2026 tại TTC Palace, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, được tổ chức với một đích đến rõ ràng: kiến thức phải đi tới phòng khám, phòng mổ và từng người bệnh.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XXIII của HUNA 2026, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/6/2026 tại TTC Palace, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng



Kết nối chuyên gia trong và ngoài nước

Theo TS.BS Đỗ Anh Toàn, Chủ tịch HUNA, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, sau hơn 45 năm hình thành và phát triển, HUNA đã trở thành điểm hẹn học thuật của giới tiết niệu, thận học, nam khoa và ghép thận. Mỗi kỳ hội nghị là dịp để đồng nghiệp cả nước gặp nhau, đối chiếu kinh nghiệm và cùng tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực hành lâm sàng.

“HUNA là môi trường chung để các đồng nghiệp gặp gỡ, giao lưu, kết nối và cùng tìm ra những phương án chẩn đoán, điều trị tốt hơn cho người bệnh”, TS.BS Đỗ Anh Toàn chia sẻ.

TS.BS Đỗ Anh Toàn, Chủ tịch HUNA tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XXIII do HUNA tổ chức

Chủ đề năm nay - “Hợp tác quốc tế - Phối hợp liên ngành - Nâng tầm Tiết niệu - Thận học” - phản ánh một thực tế của y học hiện đại: nhiều bệnh lý tiết niệu và thận học không thể giải quyết trọn vẹn trong một chuyên khoa đơn lẻ. Khi nhiều lĩnh vực cùng ngồi lại, người bệnh nhận được chẩn đoán chính xác hơn, phương pháp điều trị phù hợp hơn và một kế hoạch chăm sóc toàn diện hơn.

Hội nghị năm nay quy tụ hơn 230 bài báo cáo khoa học. Điểm nhấn của HUNA 2026 là sự góp mặt của 18 chuyên gia đến từ Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Indonesia, Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác. Bên cạnh kỹ thuật và kinh nghiệm điều trị, họ mang đến góc nhìn về những xu hướng đang định hình chuyên ngành trên thế giới, từ can thiệp ít xâm lấn đến trí tuệ nhân tạo và y học chính xác.

Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XXIII của HUNA 2026, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/6/2026 tại TTC Palace, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

3 phiên quốc tế trong khuôn khổ hội nghị trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa chuyên gia trong và ngoài nước - cơ hội quý cho đội ngũ bác sĩ, nhất là các bác sĩ trẻ. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, HUNA đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các hội chuyên ngành quốc tế: Hội Tiết niệu Pháp (AFU) cùng các hội chuyên ngành của Hàn Quốc (KPS) và khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APPS), mở đường cho các hoạt động trao đổi chuyên gia, đào tạo và nghiên cứu chung.

Phòng mổ thành giảng đường

Cũng theo Chủ tịch HUNA, trí tuệ nhân tạo (AI) và y học chính xác là 2 nội dung được hội nghị dành nhiều sự quan tâm. Đây là những công cụ đang từng bước đi vào hỗ trợ chẩn đoán, giúp bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng sát hơn với từng người bệnh.

Mảng thận học và ghép thận cũng chiếm vị trí quan trọng trong chương trình, với các phiên chuyên đề về ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não, quản lý bệnh thận mạn, điều trị thay thế thận và chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu sau phẫu thuật.

Không dừng ở các phiên báo cáo, hội nghị đưa kỹ thuật mới đến gần đại biểu bằng 4 ca phẫu thuật thị phạm, truyền hình trực tiếp từ phòng mổ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận về hội trường. Người xem theo dõi từng bước thực hiện và trao đổi trực tiếp với ê-kíp mổ - phòng mổ trở thành một giảng đường thực thụ.

BSCKII Tạ Phương Dung, Phó Chủ tịch HUNA tặng hoa cho BSCKII Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận



BSCKII Lê Huỳnh Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết, 4 ca được lựa chọn đều là bệnh lý thường gặp nhưng đòi hỏi phương pháp can thiệp hiện đại: ca thứ nhất là phẫu thuật can thiệp qua da điều trị sỏi thận tái phát kèm hẹp niệu quản cùng bên. Ca thứ 2 là tán sỏi thận qua da điều trị sỏi thận san hô. Ca thứ 3 là bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser và ca thứ 4 là điều trị tăng sinh lành tính (phì đại) tuyến tiền liệt bằng liệu pháp hơi nước.

Giá trị của chương trình, theo ông không chỉ nằm ở kỹ thuật mới mà ở diễn đàn chuyên môn hình thành ngay tại phòng mổ, nơi các bác sĩ tham dự cùng phân tích từng bước thực hiện.

Mổ thị phạm tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ về hội trường Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ XXIII của HUNA 2026, Lâm Đồng.

Đến khi hội nghị bế mạc, 2 bệnh nhân điều trị tuyến tiền liệt đã hồi phục và xuất viện; 2 trường hợp sỏi thận có diễn tiến hậu phẫu thuận lợi, tiếp tục được theo dõi.

Đánh giá về ý nghĩa của hội nghị, TS.BS Đỗ Anh Toàn cho rằng, các kiến thức, khuyến cáo chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn từ HUNA 2026 sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động khám, chữa bệnh hằng ngày. Hợp tác quốc tế giúp kỹ thuật mới và mô hình điều trị hiện đại đến Việt Nam nhanh hơn; phối hợp liên ngành giúp bác sĩ xây dựng phương án điều trị phù hợp cho những ca bệnh phức tạp, nhiều bệnh kèm theo.

“Cuối cùng, người hưởng lợi nhiều nhất từ những thành quả của hội nghị chính là người bệnh, khi được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng chất lượng, an toàn, hiệu quả và tiệm cận với trình độ của khu vực và thế giới”, Chủ tịch HUNA nhấn mạnh.