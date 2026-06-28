Hưng Yên đấu thầu khu đô thị 21.500 tỷ đồng cạnh Vinhomes Ocean Park 2 Dự án khu đô thị hỗn hợp quy mô 172ha tại các xã Nghĩa Trụ, Văn Giang và Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên chính thức mời thầu quốc tế với tổng vốn đầu tư hơn 21.566 tỷ đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa thông báo phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hỗn hợp quy mô lớn. Với tổng mức đầu tư dự kiến vượt 21.566 tỷ đồng, đây được xem là một trong những dự án hạ tầng đô thị trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn tới.

Chi tiết quy hoạch và quy mô đầu tư

Dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 171,8ha, tọa lạc tại khu vực các xã Nghĩa Trụ, xã Văn Giang và xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại ngày càng tăng tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Theo hồ sơ mời thầu, tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m) được quy định ở mức 0,26%. Thời điểm đóng thầu quốc tế được ấn định vào 10 giờ ngày 24/8/2026.

Dự án khu đô thị có quy mô gần 172ha. Ảnh minh họa

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được phân bổ chi tiết như sau:

Đất ở: Khoảng 63,85ha, bao gồm các loại hình nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư.

Khoảng 63,85ha, bao gồm các loại hình nhà liền kề, biệt thự và căn hộ chung cư. Đất thương mại, dịch vụ: Khoảng 14,65ha.

Khoảng 14,65ha. Đất dịch vụ du lịch: Hơn 3,5ha.

Hơn 3,5ha. Phần diện tích còn lại: Dành cho hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, công trình công cộng và hệ thống trường học.

Vị trí chiến lược và khả năng kết nối hạ tầng

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm sát vách siêu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (Dream City). Điểm nhấn quan trọng nhất là khả năng kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch của khu vực phía Bắc.

Cụ thể, khu đất dự án tiếp giáp với tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Khoảng cách từ dự án đến trung tâm tỉnh Hưng Yên khoảng 40km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và hình thành các cộng đồng dân cư cao cấp. Hiện trạng khu vực triển khai chủ yếu là đất nông nghiệp, mặt nước và một phần khu dân cư hiện hữu.

Lộ trình triển khai và thời hạn hoạt động

Dự án có thời hạn hoạt động là 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện sẽ kéo dài trong khoảng 8 năm, chia làm hai giai đoạn chính:

Giai đoạn 1 (Quý II/2026 - Quý I/2027): Hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị đầu tư.

Hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2 (Quý II/2027 - Quý I/2034): Tập trung thi công xây dựng và hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình để đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, thông tin từ nguồn dữ liệu cho biết sau khi thực hiện các điều chỉnh địa giới hành chính sáp nhập với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên mới có tổng diện tích khoảng 2.514,81km2, trở thành tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Việc thu hút các dự án tỷ USD như khu đô thị hỗn hợp này được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho địa phương.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch.