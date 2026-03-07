Hưng Yên khởi tố 10 đối tượng cá độ bóng đá World Cup gần 11 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, khởi tố 10 bị can với số tiền giao dịch hơn 10,6 tỷ đồng trong giải World Cup 2026.

Ngày 30/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối với 10 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hoạt động này diễn ra trong thời gian giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang khởi tranh.

Tiến hành xác minh và đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng đến từ nhiều địa phương khác nhau, bao gồm:

Lê Văn Đồng (SN 1969), Nguyễn Viết Thắng (SN 1993), Nguyễn Anh Tùng (SN 1995) cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

(SN 1969), (SN 1993), (SN 1995) cùng trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Bùi Văn Trường (SN 1990), Nguyễn Văn Thanh (SN 1984) cùng trú tại xã An Khánh, TP. Hải Phòng.

(SN 1990), (SN 1984) cùng trú tại xã An Khánh, TP. Hải Phòng. Trần Văn Toàn (SN 1984) trú tại phường An Hải, Phạm Đình Thế Anh (SN 1998) trú tại phường Phù Liễn, Kiều Văn Hùng (SN 1997) trú tại phường Hưng Đạo và Lê Quốc Hiếu (SN 1970) trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

(SN 1984) trú tại phường An Hải, (SN 1998) trú tại phường Phù Liễn, (SN 1997) trú tại phường Hưng Đạo và (SN 1970) trú tại phường Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Vũ Văn Tiến (SN 1994) trú tại phường Dĩ An, TP.HCM.

Các đối tượng và tang vật vụ án.

Số tiền giao dịch gần 11 tỷ đồng trong một tuần

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 22/06/2026 đến ngày 29/06/2026, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để sát phạt dưới hình thức cá độ bóng đá lên đến 10.615.900.000 đồng (hơn 10,6 tỷ đồng).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo của cơ quan chức năng đối với những hành vi lợi dụng các sự kiện thể thao lớn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.