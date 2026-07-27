Hưng Yên thành lập 36 phường mới: Mở đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Tỉnh Hưng Yên dự kiến chuyển đổi 36 xã thành phường nhằm nâng tỷ lệ đô thị hóa lên trên 50%, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chính thức thông qua chủ trương thành lập 36 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 36 xã hiện hữu. Động cơ quy hoạch này nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị lên trên 50%, tạo tiền đề đưa Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Chi tiết quy hoạch và thông số hạ tầng dân số các phường mới

Theo phương án được phê duyệt, việc nâng cấp địa giới hành chính được thực hiện tại 36 đơn vị cấp xã mà không điều chỉnh ranh giới. Danh sách các phường dự kiến thành lập bao gồm: Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Mễ Sở, Kim Động, Nguyễn Văn Linh, Việt Tiến, Yên Mỹ, Văn Lâm, Ân Thi, Hoàng Hoa Thám, Khoái Châu, Thái Thụy, Hưng Hà, Long Hưng, Tiền Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Hưng Phú, Đông Hưng, Vũ Thư, Vũ Quý, Phụ Dực, Tiên Lữ, Lạc Đạo, Tân Hưng, Thái Ninh, Tiên Tiến, Nghĩa Dân, Phù Cừ, Việt Yên, Hoàn Long, Nguyễn Trãi, Xuân Trúc, Châu Ninh và Triệu Việt Vương.

Xét về quy mô dân số, phường Văn Lâm (chuyển đổi từ xã Như Quỳnh) là đơn vị lớn nhất với 86.559 người trên diện tích 27,32km². Các đơn vị tập trung dân cư lớn tiếp theo bao gồm phường Yên Mỹ (69.532 người), phường Hưng Hà (54.887 người), phường Quỳnh Phụ (52.076 người) và phường Nghĩa Trụ (51.460 người).

Một góc của tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh các chỉ tiêu dân số, quy mô đất đai của các phường mới cũng có sự phân hóa rõ rệt. Phường Hưng Phú sở hữu diện tích lớn nhất đạt 53,11km² với dân số 25.814 người. Nhóm các phường có diện tích rộng lớn tiếp theo gồm Thái Thụy (47,45km²), Hưng Hà (38,94km²), Kiến Xương (36,73km²) và Thái Ninh (35,4km²).

Nhằm đồng bộ tên gọi đô thị, một số đơn vị hành chính thực hiện đổi tên khi nâng cấp lên phường. Cụ thể, xã Lương Bằng chuyển thành phường Kim Động, xã Như Quỳnh đổi thành phường Văn Lâm và xã Quang Hưng trở thành phường Phù Cừ. Các phường còn lại giữ nguyên tên gọi hành chính cấp xã hiện tại.

Định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2030

Đáng chú ý, chỉ đạo từ Chính phủ yêu cầu tỉnh Hưng Yên tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng đồng bộ, phủ kín quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Việc nâng cấp 36 xã lên phường là bước đi chiến lược giúp địa phương đáp ứng các tiêu chí đô thị đa mục tiêu.

Song song với công tác quy hoạch hạ tầng, tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Địa phương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cấp xã, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và Trung tâm Phục vụ hành chính công để thúc đẩy kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới.

Sau khi hợp nhất địa giới với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích tự nhiên đạt 2.514,81km². Việc mở rộng không gian phát triển kết hợp với lộ trình đô thị hóa 36 phường kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư hạ tầng và bất động sản trong giai đoạn 2026-2030.