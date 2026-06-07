Hưng Yên: Triệt phá nhóm đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng của học sinh Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 4 đối tượng thu thập và mua bán trái phép 117 tài khoản ngân hàng của học sinh THPT để thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh trên địa bàn xã Thái Thụy và các vùng lân cận.

Phát hiện đường dây thu thập thông tin cá nhân quy mô lớn

Qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, Công an xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là Căn cước công dân của học sinh các trường THPT để mở tài khoản ngân hàng trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Như Duy (sinh năm 1998), Nguyễn Công Mạnh (sinh năm 2003), Nguyễn Như Chiến (sinh năm 2003), cùng trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Minh Hải (sinh năm 2008), trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng, gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng trong vụ án và tang vật bị thu giữ.

Thủ đoạn dụ dỗ học sinh bán thông tin tài khoản

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các mạng xã hội để đăng tải thông tin "mua tài khoản giá cao" hoặc "cho thuê tài khoản có tiền". Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh, nhóm này đã dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi tài khoản.

Tổng cộng, nhóm đối tượng đã thu thập, mua bán và trao đổi trái phép 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Sau khi có được tài khoản, các đối tượng bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ngày 29/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến và Nguyễn Minh Hải về tội "Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" theo khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Khuyến cáo phòng ngừa tội phạm công nghệ cao

Từ vụ án trên, Công an xã Thái Thụy khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc chuyển giao thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi tài khoản ngân hàng đều gắn với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu; việc tiếp tay cho các đối tượng có thể khiến chủ tài khoản vô tình trở thành công cụ phục vụ hành vi lừa đảo, rửa tiền hoặc các loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi thuê, mua tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản vào mục đích không rõ ràng, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Các cơ quan, đoàn thể, nhà trường và gia đình cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý nghiêm trọng của hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.