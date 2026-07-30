Hướng dẫn áp dụng định mức chi cho đại hội

Bà Đào Thị Thu Hằng (Hải Phòng) hỏi, đại hội có được xem là hội nghị không? Định mức chi đại hội có được áp dụng theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC và Thông tư số 12/2025/TT-BTC không?

Khi tổ chức Đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã có được chi hỗ trợ (bù) tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương nhà nước hay không và căn cứ vào văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng:

"b) Đối với chế độ chi hội nghị:

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề; hội nghị tổng kết năm; hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTgngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006); kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân.

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các hội nghị chuyên môn, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ hoặc các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

c) Riêng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, kỳ họp Quốc hội, họp Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm quyền".

Theo đó, đối với các hội nghị được tổ chức theo quy định trong điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có đại hội thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Đề nghị đơn vị căn cứ quy định nêu trên về đối tượng áp dụng chi hội nghị tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính để xác định bảo đảm quy định.

Mức chi hội nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 19/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC.