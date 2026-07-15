Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.

Đối tượng được gia hạn nộp thuế

Sắc thuế và thời hạn được gia hạn nộp thuế

Thời điểm và cách thức nộp văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

NNT gửi Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo mẫu tại Phụ lục II Nghị định số 245/2026/NĐ-CP, thời gian nộp chậm nhất là ngày 02/11/2026. Văn bản gửi sau thời hạn này không được gia hạn thời hạn nộp thuế.

Văn bản đề nghị gia hạn lập một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn.

NNT gửi Văn bản đề nghị gia hạn bằng một trong ba cách sau: qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin/tthc) hoặc nộp bản giấy qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp đến Trung tâm phục vụ hành chính công.

NNT có các khoản được gia hạn nộp thuế thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau, chỉ cần gửi Văn bản đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm truyền thông tin cho cơ quan quản lý có liên quan.

NNT lưu ý:

1. NNT tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được quy định.

2. Khi cơ quan thuế tiếp nhận “văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất” của NNT, cơ quan thuế không gửi Thông báo cho NNT về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

4. Trong khoảng thời gian được gia hạn, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn. Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, hủy số tiền chậm nộp đã tính trong thời gian được gia hạn.

5. Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho NNT về việc không gia hạn và NNT phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

6. Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện NNT không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất thì NNT phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Hướng dẫn gửi văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất qua đường điện tử

Bước 1: NNT truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan thuế (https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin/tthc)

Bước 2: Nhấn chọn “Thủ tục hành chính”

Bước 3: Tại mục “Tờ khai” chọn “GDNGHNT26/Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất (Nghị định số 245/2026/NĐ-CP)” để khai và gửi cơ quan thuế

*NNT lưu ý: Tại thời điểm hiện tại, cơ quan thuế đang nâng cấp ứng dụng để đáp ứng quy định. Từ ngày 17/07/2026, NNT có thể thực hiện nộp văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan thuế.

(Cục Thuế)