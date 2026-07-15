Hướng dẫn ghi hóa đơn cho khách lẻ

Trường hợp công ty sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, khi xuất hóa đơn cho khách lẻ chỉ cung cấp tên, địa chỉ thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Tại điểm b khoản 4 Phụ lục của Nghị định số 254/2026/NĐ-CP quy định: "Trường hợp người mua là người tiêu dùng cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, số định danh cá nhân... trường hợp người mua không cung cấp tên, địa chỉ, số định danh cá nhân thì trên hóa đơn thể hiện rõ "Bán cho người tiêu dùng"".

Ông Nguyễn Chiến hỏi, đối với khách lẻ chỉ cung cấp tên, địa chỉ thì trường hợp này cách xuất nội dung người mua thế nào là hợp lệ?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 254/2026/NĐ-CPngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn:

"Điều 10. Nội dung của hóa đơn:

… 4. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế số định danh cá nhân/số điện thoại của người mua theo quy định (nếu người mua yêu cầu);

c) Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức kinh tế nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ nội dung giá bán chưa thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán có thuế giá trị gia tăng;

d) Thời điểm lập hóa đơn;

đ) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc dữ liệu điện tử để người mua có thể truy xuất, kê khai thông tin hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Người bán gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng hình thức điện tử (tin nhắn, thư điện tử và các hình thức khác) hoặc cung cấp đường dẫn hoặc mã QR để người mua tra cứu, tải hóa đơn điện tử".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp công ty của ông sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, khi xuất hóa đơn cho khách lẻ chỉ cung cấp tên, địa chỉ thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Khánh Hòa trả lời cho ông biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn trên và hướng dẫn tại văn bản này.