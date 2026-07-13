Trước kiến nghị từ các địa phương về hướng dẫn giải quyết chế độ với trưởng thôn, tổ trưởng khi tiến hành sáp nhập thời gian tới, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/CP quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tại Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế đã quy định cụ thể chính sách, chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố. Do đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc trường hợp chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, đề nghị các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo đúng quy định tại Nghị định 154.

Trưởng thôn tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở. Ảnh: TTXVN

Với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc trường hợp áp dụng của Nghị định 154, đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.