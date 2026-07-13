Tin mới

    Dòng chảy thông tin

    Hướng dẫn giải quyết chế độ với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập

    XM/Báo Tin tức và Dân tộc 13/07/2026 09:34

    Trước kiến nghị từ các địa phương về hướng dẫn giải quyết chế độ với trưởng thôn, tổ trưởng khi tiến hành sáp nhập thời gian tới, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/CP quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

    Tại Nghị định 154 quy định về tinh giản biên chế đã quy định cụ thể chính sách, chế độ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố. Do đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc trường hợp chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, đề nghị các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo đúng quy định tại Nghị định 154.

    Chú thích ảnh
    Trưởng thôn tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở. Ảnh: TTXVN

    Với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc trường hợp áp dụng của Nghị định 154, đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

    Bộ Nội vụ đã xây dựng văn bản gửi các địa phương hướng dẫn về giải quyết chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, làm cơ sở thực hiện.

    Theo baotintuc.vn
    https://baotintuc.vn/xa-hoi/huong-dan-giai-quyet-che-do-voi-truong-thon-to-truong-to-dan-pho-sau-sap-nhap-20260712154405653.htm
    Copy Link
    https://baotintuc.vn/xa-hoi/huong-dan-giai-quyet-che-do-voi-truong-thon-to-truong-to-dan-pho-sau-sap-nhap-20260712154405653.htm

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Dòng chảy thông tin
        Hướng dẫn giải quyết chế độ với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO