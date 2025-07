Hướng dẫn kỹ năng an toàn TRƯỚC BÃO cho cộng đồng dân cư

Trước bão, người dân cần theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin về rủi ro thiên tai; tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men đủ dùng trong ít nhất 3 ngày; chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (Nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới); tháo dỡ các bảng quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; chằng chống nhà cửa, đóng kín cửa sổ và bịt các lỗ thông gió. Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn nhất…