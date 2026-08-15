Khoa học - công nghệ Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng phòng, chống thiên tai Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị triển khai nhắn tin trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai”, nhằm chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và nâng cao kỹ năng ứng phó với thiên tai.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị triển khai nhắn tin trên phạm vi toàn quốc, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai”.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, những năm gần đây, thiên tai diễn biến bất thường, ngày càng cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để hỗ trợ người dân, cộng đồng tiếp cận nhanh thông tin, kiến thức và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” trên thiết bị di động.

Ứng dụng cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai; đồng thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ năng, kiến thức giúp người dân nhận biết dấu hiệu thiên tai và những việc cần làm trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chỉ đạo các nhà mạng triển khai nhắn tin hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trên phạm vi toàn quốc.

Nội dung tin nhắn đề nghị người dân cài đặt ứng dụng “Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình. Người dân có thể truy cập App Store hoặc CH Play, tìm kiếm từ khóa “Hướng dẫn Phòng, chống thiên tai” để tải và cài đặt ứng dụng.

Việc nhắn tin được triển khai trong thời gian từ ngày 12/8/2026 đến 14/8/2026, với nguồn gửi là Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia/Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để tổng hợp.