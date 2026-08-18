Hướng dẫn số 02-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Toàn văn Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hướng dẫn cụ thể một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Theo Dangcongsan.vn, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Theo đó, Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng liên quan đến: Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng ở một số trường hợp đặc biệt; đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thủ tục xem xét kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại);

Hướng dẫn số 02-HD/TW cũng hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại); một số vấn đề liên quan đến kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; kết nạp đảng viên trong một số trường hợp cụ thể; phát và quản lý thẻ đảng viên.

Đồng thời hướng dẫn việc quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên; giải quyết việc thay đổi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh; chuyển sinh hoạt đảng; quy trình thực hiện giải quyết khiếu nại về đảng tịch của đảng viên; xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên và đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Ban Bí thư cũng hướng dẫn cụ thể về cách tính nhiệm kỳ, số thứ tự đại hội đảng bộ, chi bộ; về đại biểu ở đại hội đại biểu và đảng viên ở đại hội đảng viên; quy trình tổ chức đại hội; việc chỉ định bổ sung hoặc tăng thêm cấp uỷ viên, uỷ viên ban thường vụ.

Hướng dẫn việc lập cơ quan tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp uỷ; việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác đảng; tặng Huy hiệu Đảng; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

Quản lý hồ sơ đảng viên, cơ sở dữ liệu đảng viên

Việc quản lý hồ sơ đảng viên thực hiện theo Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Thành phần hồ sơ đảng viên điện tử được lập tương ứng trên Cơ sở dữ liệu đảng viên.

Khi có thay đổi, đảng viên thực hiện bổ sung, cập nhật những thay đổi về trình độ (lý luận chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính...), đơn vị, chức vụ công tác, nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật, hoàn cảnh gia đình (cha, mẹ, vợ, chồng, các con...) trên Cơ sở dữ liệu đảng viên qua ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử".

Hướng dẫn nêu rõ hồ sơ đảng viên (hồ sơ đảng viên điện tử) phải được tổ chức đảng quản lý chặt chẽ theo quy định, không được tẩy xoá, tự ý sửa chữa. Hồ sơ đảng viên (hồ sơ đảng viên điện tử) do đảng uỷ trực thuộc cơ sở hoặc đảng uỷ cơ sở (nơi không có đảng uỷ trực thuộc cơ sở) nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức quản lý, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện cán bộ do cấp uỷ cấp trên quản lý.

Đảng uỷ trực thuộc cơ sở không đủ điều kiện quản lý và bảo quản hồ sơ đảng viên thì phải chủ động báo cáo, đề nghị cấp uỷ cấp trên trực tiếp thực hiện việc quản lý, bảo quản hồ sơ đảng viên do cấp mình đang trực tiếp quản lý.

Đảng uỷ cơ sở phải chủ động kiểm tra, xem xét, chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ đảng viên đối với những nơi tổ chức cơ sở đảng không đủ điều kiện quản lý. Việc quản lý hồ sơ đảng viên của đảng bộ trực thuộc cơ sở ở địa bàn dân cư do đảng uỷ cấp xã thực hiện.

Việc quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu đảng viên; chế độ tạo lập, cập nhật phiếu đảng viên điện tử, hồ sơ đảng viên điện tử; các quy trình, thủ tục nghiệp vụ trên môi trường số thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Hướng dẫn cụ thể về chuyển sinh hoạt đảng

Hướng dẫn số 02-HD/TW nêu rõ trách nhiệm của đảng viên, chi bộ và các cấp ủy; thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức, tạm thời ở trong nước, ra nước ngoài và từ nước ngoài về; đồng thời hướng dẫn việc quản lý sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng trong một số trường hợp cụ thể.

Trong đó, việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước được thực hiện đối với các trường hợp đảng viên đi công tác, học tập, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, thay đổi nơi cư trú ở trong nước; đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi cư trú nghỉ chờ việc làm... trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 12 tháng; đảng viên được cử đi học ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 24 tháng, sau đó lại trở về đơn vị cũ.

Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ra ngoài nước được thực hiện đối với trường hợp đảng viên đi công tác, học tập, lao động, chữa bệnh, đi thăm người thân ở nước ngoài... (được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cho phép) từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, sau đó lại trở về nước thì Đảng uỷ Bộ Ngoại giao hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư khoá XIV; được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.